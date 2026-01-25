Christian Martinoli reaparece tras su ausencia de la narración del Bolivia vs México

La ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca durante el partido de la Selección Mexicana frente a Bolivia no pasó desapercibida para la audiencia, especialmente en un encuentro que terminó con victoria del Tricolor gracias al gol de Germán Berterame.

Desde los primeros minutos del compromiso, los seguidores habituales de Azteca Deportes manifestaron su sorpresa e inconformidad en redes sociales al no escuchar la voz del narrador estelar, siendo Jesús Joel Fuentes quien tomó su lugar en la narración del encuentro.

Christian Martinoli 'desaparece' de TV Azteca y de último minuto se pierde el México vs Bolivia

La reacción del público reflejó el fuerte vínculo que Martinoli ha construido con la audiencia a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de las transmisiones deportivas en México, particularmente en los partidos de la Selección Nacional.

Ante los comentarios y cuestionamientos, Christian Martinoli recurrió a su cuenta oficial de X para ofrecer una disculpa por su ausencia, sin entrar en mayores detalles sobre los motivos que le impidieron estar presente en la cobertura del partido.

En el mismo mensaje, el comunicador aprovechó para destacar el trabajo de su colega Jesús Fuentes, a quien elogió por su desempeño al frente de la narración, gesto que fue bien recibido por parte de la audiencia y del propio equipo de Azteca Deportes.

El tono del mensaje dejó entrever que la ausencia de Martinoli habría sido una situación de último momento, lo que incrementó la especulación entre los aficionados sobre las razones detrás de su inesperada inasistencia.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.