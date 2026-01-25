NBA cancela dos partidos por tormenta invernal que azota Estados Unidos

La NBA se vio obligada a cancelar dos partidos programados para el domingo debido a una tormenta masiva de invierno que afecta a gran parte de Estados Unidos. Las severas condiciones climáticas complicaron los traslados de equipos y pusieron en riesgo la seguridad de jugadores, árbitros y personal.

Los encuentros entre Nuggets y Grizzlies, así como Mavericks contra Bucks, no pudieron disputarse ante el impacto del temporal. La liga monitorea de cerca la situación, ya que no se descartan más suspensiones en los próximos días.

El clima no es nada grato en USA | AP

Tormenta invernal

El duelo entre Denver Nuggets y Memphis Grizzlies fue cancelado a pesar de que ambos equipos y los oficiales ya se encontraban en la ciudad. Sin embargo, la NBA optó por suspender el juego ante el deterioro de las condiciones climáticas y los riesgos logísticos.

Por su parte, los Dallas Mavericks no lograron viajar a Milwaukee ni el sábado por la noche ni el domingo por la mañana, lo que provocó la cancelación de su partido ante los Bucks. En tanto, los Nuggets planean regresar a casa este domingo y mantienen en agenda su duelo ante los Pistons el martes, sujeto a las condiciones meteorológicas.

Los Nuggets no tendrán actividad este fin de semana | AP

Impacto del clima extremo en Estados Unidos

La tormenta invernal se extendió por más de 2,000 millas, dejando a más de un millón de personas sin electricidad en todo el país. Ciudades como Nueva York y Filadelfia registraron nevadas intensas, con acumulaciones de hasta una pulgada por hora y fuertes ráfagas de viento.

En Milwaukee, las temperaturas descendieron a niveles extremos, con sensaciones térmicas muy por debajo de cero, mientras que Memphis permanece bajo alerta de frío extremo hasta el martes. La NBA no es ajena a este contexto y evalúa constantemente la seguridad de sus operaciones.

Tormenta imposibilita los duelos | AP

Cabe recordar que estas cancelaciones llegan apenas un día después de que la liga pospusiera el partido entre Warriors y Timberwolves en Minnesota, tras un incidente de seguridad en Minneapolis. El clima y factores externos siguen condicionando el calendario de la NBA.