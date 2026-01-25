Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el lunes 26 de enero de 2026 en CDMX y EDOMEX?

Antes de salir el lunes 26 de enero de 2026 verifica si tu vehículo puede circular, ya que se aplican las restricciones del Programa Hoy no circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué autos NO circulan el lunes 26 de enero 2026?

El lunes 26 de enero de 2026, los vehículos que porten engomado amarillo y cuenten con placas terminadas en 5 y 6, así como aquellos que posean hologramas 1 y 2, y los vehículos foráneos, no podrán circular. Los vehículos exentos de esta restricción, que sí podrán transitar en esta fecha, son aquellos con hologramas 0 y 00, así como los vehículos híbridos y eléctricos.

El horario de aplicación del programa "Hoy No Circula", tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, será de 05:00 a 22:00 horas.

stos son los vehículos que no circulan los lunes. | CAME

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Todos los días te informamos los datos de los vehículos que no pueden circular. | Pixabay

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas. | CAME

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental y tu auto no circula?

En caso de declararse contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, las restricciones del programa Hoy No Circula pueden ampliarse, afectando incluso a vehículos con holograma 0 o 00. En estas situaciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite un boletín extraordinario donde se especifican las placas, engomados y horarios restringidos.

Por ello, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), pues el incumplimiento puede generar multas adicionales, además de contribuir a los altos niveles de contaminación.

La restricción aplica de 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México./ Pixabay

Consejos para evitar sanciones y cuidar el medio ambiente

La Secretaría del Medio Ambiente recomienda a los automovilistas mantener su vehículo en buen estado mecánico y verificarlo puntualmente, ya que esto no solo evita sanciones, sino que reduce las emisiones contaminantes.

Otras medidas para ayudar al medio ambiente incluyen usar el transporte público, compartir el auto o realizar traslados en bicicleta o a pie cuando sea posible.

Respetar el Programa Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire y a cuidar la salud de quienes habitan en la Ciudad de México y el Estado de México.

Automovilistas pueden consultar en línea si su vehículo puede circular en el portal oficial hoynocircula.cdmx.gob.mx. / pixabay

¿Por qué es importante respetar el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

Cumplir con las restricciones del Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también tiene un impacto directo en la reducción de contaminantes atmosféricos y en la mejora de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este programa ambiental busca disminuir la circulación vehicular en días clave para prevenir altos índices de ozono y partículas suspendidas. Además, fomenta el uso de alternativas sustentables de transporte, como el transporte público, la bicicleta o los vehículos eléctricos.

Respetar estas medidas contribuye al bienestar colectivo y al cumplimiento de los compromisos ambientales nacionales, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse informados y a circular de manera responsable.