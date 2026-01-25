Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks EN VIVO NFL Final de Conferencia Nacional

A despejar

Matthew Sttaford tendrán una oportunidad más, tienen que recorrer 93 yardas para ir al Super Bowl en 25 segundos

En cuarta y gol, los Rams se la jugaron y el pase fue incompleto; Seahawks se acerca al Super Domingo.

Momento importante, después de jugársela en 4th&1, Matt Sttaford consigue un nuevo primero y diez.

Rams consigue tres 1&10 inmediatos para tratar de empatar.

Comienza el último cuarto con cuatro puntos de ventaja para Seattle.

¡TOUCHDOWN DE LOS ANGELES! Puka Nacua vuelve a acercar a Rams a una sola posesión.

Partido frenético, ¡TOUCHDOWN DE SEATTLE! Cooper Kupp hace daño a su exequipo para retomar la ventaja de 11 puntos.

¡TOUCHDOWN DE RAMS! Stafford encuentra a Adams para dejar el juego de una sola posesión.

Rams responde rápido, aunque aún sin anotación; primero y gol para Los Angeles.

¡TOUCHDOWN DE SEATTLE! Los Rams sufren de inmediato con la anotación de Jake Bobo; el partido se pone 24-13 con el extra.

¡INCREÍBLE! Smith se tropieza en la recepción, por lo que los Halcones Marinos logran recuperar en zona roja; posibilidad de oro para los locales.

Segunda captura sobre Sam Darnold; Seahawks a despejar.

Patada de salida de Rams; primera ofensiva de Seattle.

Los equipos se preparan para salir a la segunda mitad del compromiso.

MEDIO TIEMPO

Touchdown de Seattle

Sam Darnold consigue soltar el pase a pesar de haber sido golpeado, Smith-Njigbha consigue atrapar el pase y los Seahawks vuelven a tener la ventaja en el marcador

Otra vez... tres y para afuera

Los Rams vuelven a detener a los Seahawks y tienen una buena posición del terreno antes de la pausa de los dos minutos

Touchdown de los Rams

Stafford conecta con Kyren Williams y después del punto extras Los Angeles Rams se ponen arriba en el marcador 13-10

¡A despejar!

Los Seattle Seahawks despejarán por primera vez en el encuentro después de que la defensiva de los Rams consiguiera detenerlos en su propio terreno

Los Rams vuelven a hacerse presente en el marcador

Los Rams se siguen acercando a la zona de anotación de los Seahawks, pero no logran un touchdown, después de un gol de campo de 50 yardas, los Angeles vuelven a ponerse a cuatro puntos. 10-6

Seattle incrementa la diferencia

Después de una larga serie ofensiva, los Seattle Seahawks consiguen un gol de campo para poner siete puntos de diferencia en Lumen Field, los Seahawks ya lo ganan 10-7 en los segundos finales del primer cuarto

Gol de campo de Rams

Gran serie ofensiva de los Rams que termina en tres puntos, los Rams rompen el cero en el primer cuarto, aunque se tienen que confirmar con un gol de campo.

Touchdown Seattle

Kenneth Walker III logra la primera anotación del encuentro, acarreo de seis yardas con el que el corredor vence a la defensiva de los Rams, el punto extra es bueno y el marcador se pone 7-0 en Lumen Field

Tres y fuera

La primera serie ofensiva de los Rams se quedó si poder obtener puntos y toca despejar el balón, viene Sam Darnold

Kickoff de los Seattle Seahawks

Los Rams tienen la primera serie ofensiva desde su propia yarda 30, Matthew Stafford viene a tomar los controles de la ofensiva

Bienvenidos amigos de RÉCORD

Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks están a 60 minutos de poder meterse al Super Bowl LX, donde ya los esperan los New England Patriots

El Campeonato de la Conferencia Nacional se define este domingo 25 de enero con un duelo entre Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks que promete intensidad máxima. El Lumen Field será el escenario donde dos viejos conocidos disputen algo más que un partido: un boleto directo al Super Bowl LX.

Carneros y Halcones Marinos llegan a esta instancia tras una temporada marcada por la paridad. Rivales de la NFC Oeste, ambos se conocen a la perfección y eso añade un componente táctico especial a un juego donde no hay margen de error.

Durante la campaña regular dividieron triunfos en duelos cerradísimos que se definieron por detalles. Primero fue el golpe de los Carneros por 21-19 y semanas después llegó la respuesta de Seattle con un vibrante 38-37 que todavía se comenta en redes sociales.

Ese antecedente alimenta la narrativa de un enfrentamiento impredecible. La presión es total: el ganador representará a la NFC en el escenario más grande del futbol americano profesional.

Defensiva élite contra ofensiva demoledora

Seattle, bajo el mando de Mike Macdonald, presume la defensiva número uno de la NFL en puntos permitidos, con apenas 17.2 por partido. No obstante, la baja del corredor Zach Charbonnet por lesión obliga a Kenneth Walker III a asumir el protagonismo total en el ataque terrestre.

Del otro lado, los Carneros llegan con la ofensiva más productiva de la liga. Matthew Stafford tendrá a su disposición a Puka Nacua y Davante Adams, una dupla que ha sido tendencia semana tras semana y que fue clave en los triunfos de Playoffs ante Carolina y Chicago.

El choque entre la mejor defensiva y la ofensiva más explosiva de la NFL convierte este juego en un auténtico ajedrez de alto nivel.

