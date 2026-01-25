Peso Pluma vs Paradela y Palavecino, ¿cuál es la verdadera 'Doble P'?

Previo al duelo amistoso de Cruz Azul en contra de Atlas con motivo de mantenerse con ritmo en la pausa de la Liga MX, se dio un momento un tanto peculiar al juntarse la presencia de tres personajes interesantes para ambos equipos.

Por el lado de los Rojinegros, se pudo ver a sus jugadores, pero eso no fue lo más importante, ya que junto a ellos, apareció también Peso Pluma platicando mientras se daba el reconocimiento del campo; del otro lado, la dupla de Paradela y Palavecino fue lo que más llamó la atención de los cruzazulinos.

Jeremy Márquez se reencontró con su exequipo | X: @CruzAzul

Las Dobles P

Las redes sociales de Cruz Azul mostraron un video bastante corto, pero en el que se puede ver la presencia de Peso Pluma platicando con los jugadores de Atlas, equipo al que apoya desde su infancia. Con esa imagen, los cementeros acompañaron con la primera parte de la frase: "La Doble P...".

Inmediatamente, la cámara giró para mostrar a José Paradela y Agustín Palavecino, quienes platicaban el uno con el otro en la llegada de Cruz Azul al Dignity Health Sports Park; fue entonces que la frase fue completada: "...¿o la Doble P?"

De manera quizás inesperada, los comentarios de dicho post fueron incluso más positivos de lo que se pensaba, teniendo uno que menciona que la publicación ya se ha vuelto parte de su Top 3 en la historia de la cuenta. No todo fueron comentarios a favor, pues algunos otros usuarios prefirieron aprovechar para dedicar sus mensajes al CM de los celestes.

La Doble P ya tuvo su estreno

Casualmente, el duelo ante Atlas en la Fecha 1, quedó marcado como el primer partido en el que José Paradela y Agustín Palavecino compartieron titularidad en el torneo, dando vida a la llamada Dupla Doble P de Cruz Azul. Aquella decisión de Nicolás Larcamón representó una apuesta clara por reforzar el mediocampo con dos perfiles complementarios.

Efecto inmediato de la Doble P | MexSport

Durante ese encuentro, Paradela y Palavecino se encargaron de darle orden, circulación y dinámica al juego celeste, siendo parte del eje futbolístico del equipo. Su participación conjunta permitió mayor control del balón y una mejor conexión entre líneas, aspectos que el cuerpo técnico buscaba consolidar.

El estreno de la Doble P no solo fue significativo por lo deportivo, sino también por el contexto, ya que se dio en el debut de Cruz Azul como local en el Estadio Cuauhtémoc. Con varios días de distancia, ese partido quedó como el punto de partida de una sociedad que apunta a crecer en el torneo.