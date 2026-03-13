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¡Prepárate para las intensas temperaturas! SMN prevé 5 olas de calor de hasta 15 días seguidos

La primavera vendrá intensa donde la temperatura no dará tregua / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:47 - 13 marzo 2026
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Temperaturas podrían superar hasta en 4 grados el promedio y algunas rachas de calor serán insoportables

La primavera en la región centro del país podría convertirse en un verdadero reto para quienes no toleran el calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que entre marzo y mayo se esperan de tres a cinco olas de calor en la Megalópolis, con temperaturas que podrían elevarse hasta cuatro grados Celsius por encima del promedio habitual.

De acuerdo con el pronóstico, algunos de estos episodios de altas temperaturas podrían extenderse hasta por 15 días consecutivos, lo que provocaría jornadas especialmente sofocantes en la zona centro del país.

La Megalópolis incluye a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, regiones donde también se espera que las temperaturas máximas se mantengan hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio climatológico durante estos meses.

Los días estarán despejados, con baja humedad y poco viento, reportan las autoridades ambientales / FREEPIK

Calor cada vez más frecuente

El SMN explicó que el aumento sostenido de la temperatura global está provocando eventos de calor más frecuentes, intensos y prolongados. Incluso, los especialistas advierten que en el centro de México existe una tendencia clara: cada década aumenta la frecuencia de olas de calor.

“Las altas temperaturas en este periodo serán generadas por el calentamiento sostenido que presenta la Megalópolis en el largo plazo, así como al establecimiento de sistemas anticiclónicos persistentes sobre el país, propiciando cielos despejados con alta incidencia de radiación solar y vientos débiles que inhiben la dispersión de contaminantes en el aire”, detalló el SMN.

La temperatura global está provocando eventos de calor más frecuentes, intensos y prolongados / FREEPIK

Cielos despejados y pocas lluvias

Durante la llamada temporada seca caliente, predominan los días despejados, baja humedad y poco viento, condiciones que facilitan la acumulación de contaminantes y la formación de ozono.

A este panorama se suma que marzo suele tener muy pocas lluvias, mientras que la temporada pluvial podría comenzar hasta finales de mayo, por lo que gran parte de la primavera podría transcurrir bajo temperaturas elevadas.

Aunque los especialistas señalan que 2026 será un año caluroso, también aclaran que no se espera que alcance los niveles extremos registrados en 2024, considerado uno de los años más calientes en la historia reciente.

Los especialistas señalan que 2026 será un año caluroso / FREEPIK
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