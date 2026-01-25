Berterame elogia a la Selección Mexicana: “Estamos para ir a cualquier lado y pelearlo”

Germán Berterame marcó la diferencia en Santa Cruz para que la Selección Mexicana se llevara la victoria por la mínima ante Bolivia en el segundo juego de la mini gira del Tri con futbolistas de la Liga MX por Centro y Sudamérica.

Tras el encuentro el aún jugador de los Rayados de Monterrey mostró sus sensaciones tras el cotejo: “ durísimo, durísimo en todos los aspectos. Calor, con el mismo calor la cancha se seca; equipo difícil, ya sabemos lo que es y más venir a jugar acá de visita, se hace más difícil todavía. Pero bueno, creo que claramente demostramos que estamos para ir a cualquier lado y pelearlo.”

Berterame l IMAGO7

Berterame mostró su buen ánimo por el gol conseguido: “Siempre para un delantero hacer un gol es una alegría porque venía trabajando en la semana para que el gol llegara. Hoy llegó, por ahí el partido pasado no pude. Esta es la que quedó, entró, así que creo que hay que seguir por esa línea.”

“Muy contento, muy tranquilo, con la cabeza tranquila. Ahora que nos tocó venir acá, trabajar el doble para seguir demostrando para que estamos; ahora toca volver al equipo y seguir trabajando para todo lo que se viene”, resaltó sobre su enfoque en Monterrey.

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Cómo fue el gol de Berterame?

El gol de Germán Berterame llegó cuando el encuentro parecía trabado. Al minuto 68, México aprovechó un tiro libre por la banda derecha. El centro al área generó un error del arquero boliviano, quien dejó el balón suelto al borde del área chica y grande.

Everardo López ganó la disputa y la esférica quedó para Germán Berterame, que definió de primera intención, en una media vuelta, para marcar el 0-1, aún cuando apenas tenía unos minutos en el campo tras ingresar de cambio.

Tri l IMAGO7

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a jugar el 25 de febrero un partido amistoso ante Islandia. Posterior a esto, en la primera Fecha FIFA del año, el Tricolor se medirá a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo y el 31 del mismo mes ante Bélgica en Chicago.

Cabe mencionar, que el Tri podrá contar con sus seleccionados que juegan en el futbol europeo hasta la Fecha FIFA cuando se realice la reinauguración del Estadio Azteca y podrá llamar a jugadores como Raúl Jiménez.

