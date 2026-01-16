Germán Berterame: sus números en México ante su posible salida a Inter Miami

Germán Berterame pudo haber disputado su último partido con los Rayados de Monterrey en el duelo ante Mazatlán, a falta de que se haga oficial su salida rumbo al Inter Miami, equipo donde milita Lionel Messi.

El delantero argentino-mexicano se despidió de la afición albiazul de la mejor manera: marcando gol, en lo que podría haber sido su último tanto con el club regiomontano. Berterame salió de cambio al minuto 67, gesto que no pasó desapercibido para los aficionados.

Germán Berterame | IMAGO7

¿Cómo fue su etapa en Rayados?

Durante su etapa con Rayados, Berterame disputó un total de 153 partidos, en los que marcó 68 goles, cifras logradas a lo largo de tres años y medio, desde su llegada al club en julio de 2022.

Su aporte ofensivo fue constante y lo consolidó como uno de los referentes del ataque regiomontano, convirtiéndose en el octavo máximo goleador en la historia de Rayados.

Germán Berterame | MEXSPORT

¿Cómo fue su etapa en Atlético San Luis?

Previo a su paso por Monterrey, Berterame defendió los colores del Atlético de San Luis, equipo con el que jugó 93 partidos y anotó 31 goles. Con el conjunto potosino vivió uno de los mejores momentos de su carrera al proclamarse campeón de goleo del Apertura 2021, con nueve anotaciones.

En total, sumando sus etapas con Rayados y Atlético de San Luis, Germán Berterame acumuló 246 partidos, 99 goles y 21 asistencias dentro del futbol mexicano, dejando una huella importante en la Liga MX.

Ahora, todo apunta a que el siguiente capítulo de su carrera estaría en la MLS, con el Inter Miami, donde podría compartir vestidor con figuras de talla mundial, marcando así el cierre de una etapa destacada en el futbol mexicano.

En Atlético San Luis | IMAGO7