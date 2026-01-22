¡Oficial! Puebla abandona el Estadio Cuauhtémoc ¿culpa de Cruz Azul?

Tras hacerse oficial la llegada de Cruz Azul al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, muchos fanáticos de ambos conjuntos se quejaron, unos por la lejanía de la CDMX y otros por cómo esto podría perjudicar a ambos equipos de la Liga MX, situación que explotó hace unos días, causando que el Puebla Femenil tomará la decisión de jugar como local en otro recinto.

Jornada 3 Liga MX Femenil I IMAGO7

¿Por qué se tomó esta decisión?

Desde la llegada de la Máquina, la cancha del estadio se vio afectada, no solo por su uso continuo sino por el clima, causando que el césped se viera en pésimas condiciones y volviéndose factor en momentos de los partidos.

La ‘bomba’ estalló cuando en un juego de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, entre el Puebla y Toluca, la jugadora francesa de los Diablos, Faustine Valerie Robert, sufrió una lesión de rodilla gracias a que se atoró con el césped en mal estado (situación que casi le ocurre a Camilo Vargas). Ante el incidente, la dirección deportiva tomó la decisión de dejar la localía del Cuauhtémoc y adoptar las instalaciones del Club Alpha 3.

Lesión de Faustine Valerie por el césped I IMAGO7

El duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 entre las poblanas y las Chivas, se llevará a cabo a puerta cerrada y los fanáticos que compraron entradas para el duelo recibirán un reembolso.

El equipo de Puebla no confirmó que el cambio de sede como local sea permanente para lo que reste del Clausura 2026 o solo ante el Rebaño, sin embargo, es posible que este vuelva a casa luego de que se realice un cambio profundo del terreno de juego.

@ClubPueblaFem

Acciones inmediata de reestructuración

Con la llegada del equipo de la Noria, la cancha del Cuauhtémoc comenzó a presentar hundimientos, zonas blandas y desprendimientos en distintos sectores del campo. Ante la situación, las autoridades del estado ya solicitaron un cambio y reestructuración del césped lo más pronto posible.

La actualización inmediata del campo va más allá de los interés de ambos equipos del balompié nacional, sino que Puebla al ser considerada como una de las sedes de entrenamiento para Copa del Mundo 2026, necesita dar la mejor presentación posible y meses que ruede la esférico, no parecen estar en las mejores condiciones.