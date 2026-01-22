Miguel Borja: Fichaje con Cruz Azul se cayó por demora en negociaciones

El fichaje de Miguel Borja por Cruz Azul se cayó. Luego de casi un mes en la Ciudad de México, el delantero colombiano no pudo concretar su llegada a La Noria debido a que el club no ha logrado liberar la plaza de No Formado en México (NFM), un factor clave para cerrar la operación.

Borja ante México | IMAGO7

¿Qué pasó con el fichaje de Borja con Cruz Azul?

Borja permaneció entrenando y esperando que se destrabara la situación administrativa relacionada con Mateusz Bogusz, cuyo traspaso al Houston Dynamo no ha podido cerrarse de manera definitiva.

Ante este escenario, el delantero decidió dar un paso al costado. RÉCORD pudo saber que el jugador ya viajó a Colombia, mientras que su entorno se trasladó a Europa para analizar las distintas opciones que tiene el atacante de cara a su futuro profesional.

El destino que más seduce al colombiano es el futbol árabe, pues de acuerdo con reportes, Borja está cerca de llegar a Emiratos Árabes Unidos con un trato millonario.

Borja en partido | IMAGO7

Colibrí ya no continuará entrenando con Cruz Azul. “Ya vamos a empezar a avanzar con otras posibilidades”, dijo a RÉCORD una gente cercana al jugador, confirmando que el capítulo con La Máquina está prácticamente cerrado.

En Cruz Azul, mientras tanto, el tema Bogusz sigue sin resolverse con Houston Dynamo, lo que mantiene bloqueada la plaza NFM y obliga al club a replantear sus opciones en el mercado, con el Clausura 2026.

El acuerdo con el club de la MLS sigue sin resolverse. Aunque desde el entorno cementero señalan que el traspaso está “a pequeños detalles”, lo cierto es que esos pendientes no se han solucionado y terminaron por frenar la operación de Borja.

Bogusz no se presenta en La Noria

Cabe señalar también que el jugador Mateusz Bogusz no asistió el día de hoy a La Noria. Ya que tanto él y su entorno seguirán analizando la situación para su arribo a Estados Unidos.