América busca mediocampista en Brasil; 'La Pantera' Zúñiga será el sacrificado, asegura Andrés Vaca

El mercado de fichajes continúa, mientras la Liga MX ya está en una etapa avanzada, América sigue sondeando a varios jugadores como posibles incorporaciones, aunque no han podido cerrar ningún fichaje después del arribo de Rodrigo Dourado.

Este martes, gracias a información de Andrés Vaca, se dio a conocer un par de nombres para reforzar el mediocampo del cuadro azulcrema, siendo dos jugadores del Palmeiras los seleccionados por André Jardine.

Zúñiga sería el sacrificado por América para traer un nuevo fichaje | Palmeiras

El primero de los nombres en sonar en Coapa es el de Raphael Veiga, mediocampista de 30 años de edad que actualmente milita en el Palmeiras del Brasileirao, este jugador ha estado en equipos como el Coritiba y en el Athletico Paranaense.

El otro de los nombres elegidos por el cuerpo técnico de André Jardine sería Mauricio Magalhaes, el mediocampista brasileño estuvo en Cruzeiro y en el Inter de Porto Alegre antes de jugar en el Palmeiras.

El sacrificado por la directiva de América, sería el delantero José Raúl Zúñiga, el delantero colombiano ha jugado un total de 18 partidos como delantero de las Águilas del América, donde solo ha podido marcar cuatro goles.

Recordemos que el equipo de Jardine necesita liberar una plaza de jugadores no formados en México para poder fichar a un nuevo extranjero, por eso Zúñiga es opción para salir del cuadro azulcrema.

Las Águilas del América, que no han marcado gol en las primeras tres jornadas del torneo Clausura 2026, esperan poder romper la sequía frente a los Rayos del Necaxa en la próxima fecha del certamen.

