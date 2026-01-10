Israel Reyes lanza advertencia tras empate del América: "Un punto hace la diferencia"

El defensor mexicano, Israel Reyes, se mostró sumamente autocrítico tras el empate sin goles ante Tijuana. El zaguero comentó que el equipo no entró tan conectado al campo y lamentó no convertir jugadas que pudieron haber logrado durante el trámite.

En juego | IMAGO7

¿Qué dijo Israel Reyes sobre el empate ante Tijuana?

En la misma tónica, "Isra" confesó que el conjunto de Coapa pudo llevarse los tres puntos fácilmente si mantenían la eficacia frente al arco. El jugador expresó con claridad la razón por la cual el plantel no puede permitir el lujo de dejar escapar ni una sola unidad.

El defensor central fue claro en este aspecto y comentó que por experiencia propia saben que un punto puede hacer la diferencia absoluta al final. Reyes destacó que esa mínima unidad define si el club pelea los primeros lugares de la tabla o queda fuera de la zona privilegiada. "Se vienen partidos muy importantes, no debemos dejar pasar ni un punto", sentenció el futbolista para FOX Sports.

La advertencia del zaguero no quedó ahí, pues recordó que el torneo local suele castigar las desatenciones cometidas durante las primeras fechas del calendario regular. "Al final te cobra factura o te pone en lo más alto", comentó el central, quien resultó otra vez de lo más regular.

En partido | IMAGO7

¿Contra quién jugará el América la próxima jornada?

Ahora las Águilas se preparan con intensidad, ya que en menos de cinco días disputarán su nuevo compromiso oficial ante su fiel afición capitalina. Ya con André Jardine en el banquillo para dar órdenes precisas, el cuadro azulcrema recibirá en el Estadio Ciudad de los Deportes al Atlético de San Luis.

El rival en turno resulta especial para el estratega, pues se trata del exequipo del director técnico brasileño que conoce bien sus debilidades tácticas.

La autocrítica de Reyes llega en un momento oportuno para evitar el exceso de confianza dentro del vestidor del campeón vigente del futbol mexicano. Sus palabras resuenan como un llamado de atención para los atacantes que no estuvieron finos durante la primera jornada del presente certamen.

La afición espera que la conexión mencionada por el defensor aparezca desde el silbatazo inicial en la Ciudad de México el próximo miércoles. El camino es largo, pero el zaguero tiene claro que cada jugada cuenta para alcanzar la gloria máxima.