Tala Rangel dice estar 'tranquilo' sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo: ‘Tomo los partidos de la misma manera’

Antes de que ruede el balón Trionada en la Cancha del Estadio Banorte, la Selección Mexicana tendrá un reto bastante importante en cuanto preparación se refiere, un amistosos en el mismo recinto de Santa Úrsula, ante la Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, situación que no deja pasar por alto el arquero mexicano, Raúl ‘Tala’ Rangel.

Tala con México I IMAGO7

¿Cómo ve el amistoso el Tala?

Previo al juego amistosos de México ante Bolivia, el arquero de Chivas fue cuestionado sobre la preparación del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo, específicamente sobre el amistoso ante la Portugal de CR7, a lo que el arquero se mostró muy tranquilo.

“Me considero una persona ecuánime en mis sentimientos y trato de tomar todos los partidos de la misma manera, obviamente tiene un plus por conocer a uno de tus ídolos de tu infancia, alguien que es conocido a nivel mundial y es ejemplo”, destacó el portero mexicano.

Tala con Chivas I IMAGO7

Pese a darle su lugar a Ronaldo y a la selección lusitana, Rangel aseguró que toma todos los partidos con el mismo compromiso y responsabilidad, dejando a un lado el fanatismo y sobreponiendo su labor profesional.

“Trato de tomarlo con esa seriedad, dejando de lado el fanatismo, pensar en la profesión y afrontar el compromiso como debe de ser, que es llevando a cabo lo que sé hacer”, sentenció el jugador de las Chivas.

Tala en Liga MX I IMAGO7

La portería mexicana rumbo al Mundial 2026

A unos meses de que debute México ante Sudáfrica en la Copa del Mundo, una de las posiciones más sonadas es la de la portería, pues una vez más, el técnico de la selección tendrá el problema de elegir a un arquero por encima de otros dos de gran nivel.

Javier ‘Vasco’ Aguirre confirmó en un par de ocasiones que la perla está entre Luis Ángel Malagón del América y Tala Rangel de Chivas, sin embargo, la incógnita de Guillermo Ochoa también entra en la conversación por lo que las actuaciones de los tres será crucial en estos últimos cinco mese previos a la fiesta del verano.