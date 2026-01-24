Bolivia vs México: ¿A qué hora y dónde ver el juego amistoso internacional?

La Selección Mexicana afronta su segundo encuentro de preparación del año rumbo al Mundial 2026 y lo hará visitando el Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, para medirse al combinado de Bolivia.

Anteriormente, el Tricolor se enfrentó a la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández con triunfo para los verdes por 0-1 con autogol de Richard Peralta tras centro de Jesús Gallardo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre cuenta para estos encuentros sólo con jugadores que militan en Liga MX, al no ser Fecha FIFA.

Jugadores del Tricolor celebran autogol ante Panamá I MEXSPORT

MAYORÍA ROJIBLANCA

Para esta convocatoria Aguirre llamó a ocho elementos de las Chivas como: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González.

Destacan los casos de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, jugadores con doble nacionadlidad (estadounidense y mexicana) y que tuvieron que realizar el One Time Switch para representar al Tricolor, dado que ya habían tenido participación previa con selecciones de Estados Unidos.

¿QUIÉN ES EL RIVAL?

El director técnico de la selección de Bolivia, Óscar Villegas, seleccionó a 24 jugadores para los amistosos frente a Panamá y México. El combinado boliviano se prepara para enfrentar la Repesca Intercontinental para el Mundial 2026.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas I MEXSPORT

Villegas llamó a futbolistas que en su mayoría militan en la Liga boliviana, algunos que juegan en Sudamerica y otros que se encuentran en Europa como Lucas Macazaga del Leganés, Diego Medina de CSKA 1948 Sofía, Diego Arroyo del Shakhtar Donetsk y Enzo Monteiro del F. K. Auda de la Virslīga.

Especial es el caso del delantero Juan Godoy, primer naturalizado de la selección de Bolivia bajo la dirección técnica de Óscar Villegas, paraguayo de nacimiento, podría ver acción en el duelo ante el Tricolor.

¿Dónde ver el juego entre Bolivia y México?