“El único que puede hacerlo igual es Quiñones”: La Volpe recomienda al atacante para el Tri

Ricardo La Volpe, ex entrenador de la Selección Mexicana, habló en el programa Línea de 4 sobre las recientes actuaciones del atacante, Julián Quiñones con el Al-Qadisiya de Arabia, destacando sus cualidades y como este podrá ayudar al cuadro que dirige Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Quiñones con México I IMAGO7

¿Qué dijo La Volpe de Quiñones?

Durante una transmisión en vivo, el histórico entrenador del Atlas, comentó que Julián tiene muchas cualidades en el ataque y en el extremo del rectángulo de juego, similitudes que comparte con Alexis Vega, jugador de Toluca, por lo que ‘recomendó’ al Vasco llevarlo a la próxima convocatoria.

“Alexis es el que va a jugar por afuera por la gran pareja al margen con Gallardo, con Ruíz, pero los movimientos de un Alexis, el único que lo puede hacer igual es Quiñones, no hay otro”, sentenció Ricardo La Volpe.

Quiñones con México I IMAGO7

El entrenador argentino, reconoció la jerarquía del Vasco, pero no desaprovecho la oportunidad y fiel a su estilo, dejó un consejo al estratega mexicano de como podría usar a Julián con el equipo mexicano.

“Tengo a este jugador (Vega), pero si este le esta fallando y no está claro en el juego o no genera, el único jugador que puede entrar así, hacer una pared y jugar con el ‘9’ es él (Quiñones)”, concluyó el ex técnico.

Quiñones en amistosos I IMAGO7

La pantera que se volvió águila

Desde su nacionalización, Julián Quiñones ha demostrado un gran nivel en instancia de clubes, actualmente peleando el campeonato de goleo con Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia. Desafortunadamente, en selección ha podido demostrar muy poco por la baja cantidad de minutos que ha recibido.

Pese a sus recientes y concurrentes convocatorias, Quiñones no ha sumado muchos minutos en los juegos de México bajo el mando de Javier Aguirre, por lo que su participación en la Copa del Mudo 2026, aún es una moneda en el aire.