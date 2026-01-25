América vs Necaxa cambia de horario gracias al concierto de Kanye West

El partido entre América y Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, ha cambiado de horario. Debido al concierto de Kanye West que se llevará a cabo en la Plaza de Toros, el duelo de Liga MX en donde las Águilas recibirán a los Rayos se jugará más temprano de lo que estaba programado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Inicialmente, el juego estaba programado para jugarse el sábado 31 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, la gira de Kanye en México coincidía con el juego. Cabe resaltar que el artista estadounidense dará conciertos en la Plaza México el viernes 30 y sábado 31 de enero, ambos a las 8 PM. Por lo tanto, no se podían llevar a cabo dos eventos masivos en estos recintos.

Todo esto se debe a las normas de Protección Civil, por temas de cercanía entre ambos recintos y por temas de seguridad. Ante esto, las Águilas se vieron en la necesidad de mover su horario del compromiso ante los Rayos. Aunque se disputará el mismo día, el silbatazo inicial se dará unas horas antes de lo establecido a principio de temporada.

Con información de TUDN, dicho encuentro entre América y Necaxa se jugará el mismo sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 16:00 horas. Por lo tanto, el juego iniciará cinco horas antes de lo programado y así no se empalmará con el concierto de Kanye West.

Que el partido se lleve a cabo en dicho horario se debe a que América tenía poco margen para cambiarlo de día. El viernes, Kanye también tiene una presentación en la Plaza de Toros a las 8 PM. De igual manera, Pumas juega como local en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que por reglamento no se podía llevar a cabo el juego ese día.

Y para el domingo 1 de febrero, América Femenil tiene partido en el Estadio Ciudad de los Deportes. A las 12 del día, las dirigidas por Ángel Villacampa recibirán a Pumas en duelo correspondiente a la Jornada 6 del ‘Circuito Rosa’. Aunado a esto, las Águilas tienen un calendario apretado tras este parón por la Selección Mexicana.

Apenas se reanuden las actividades del futbol mexicano, América se enfrentará a Necaxa este fin de semana. Posteriormente, los dirigidos por André Jardine jugarán entre semana su eliminatoria ante Olimpia en la CONCACAF Champions Cup, además de su calendario dentro del futbol mexicano en el que hay jornadas dobles incluidas.

