¡No lo olvidan! Raúl Jiménez fue captado firmando jersey del América en Inglaterra

Uno de los últimos grandes ‘9’ en la historia del América fue Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham de la Premier League y que tal parece no importa que pase el tiempo, pues la afición americanista no lo olvida al atacante mexicano, siguiéndolo a todas partes.

Raúl con el Fulham I AP

Águila de corazón

Desde su salida del Wolverhampton, Raúl es uno de los jugadores más solicitados por la afición azulcrema para que regresé a vestir el amarillo y azul del conjunto de la CDMX, sin embargo, el destino se ha negado a este reencuentro, aun así, la gente no deja solo a Raúl.

Raúl con los Wolves I AP

Recientemente, gracias a un video difundido en redes sociales se pudo ver al ‘Lobo de Tepeji’, compartir un emotivo momento con un fanático. En las imágenes se puede ver a Raúl firmando una playera del Club América, además de darse el tiempo para tomarse una selfie.

Tras firmar la playera, el mexicano siguió con la larga fila de fanáticos que fueron a ver al equipo de la Premier; tomándose fotos y firmando autógrafos, Raúl se convirtió en uno de los pocos que realmente atendieron a la fanaticada.

¡INTENTEN NO LLORAR AZULCREMAS! 🥺🔥



Antes del partido del Fulham, Raúl Jiménez atendió a la afición y hasta firmó una playera de las águilas.



¿Quisieran verlo de nuevo?🧐 pic.twitter.com/aZgajXnU3F — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 25, 2026

¿Cómo le va a Raúl en la Premier League?

El mexicano de 34 años lleva más de 10 años en el futbol del viejo continente, sin embargo, sus mejores momentos los vivió con el equipo del Wolverhampton. Actualmente con el Fulham, Raúl también suma una racha positiva, teniendo un total de 27 goles y colaborando con seis asistencia.

Con los Wolves, el ariete azteca vivió sus mejores momentos, convirtiéndose en uno de los ídolos del equipo. Tras casi cinco temporadas, el canterano americanista sumó 57 goles y aportó 23 asistencias.

El próximo compromiso del Fulham de Rául Jiménez será el duelo correspondiente a la Jornada 24 de la Premier League, cuando visite al Manchester United en el Old Trafford, en un duelo directo por el lugar en zona de competencias europeas.