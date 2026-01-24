Alan Pulido se va de Guadalajara y apunta a Rayados

Alan Pulido es uno de los dos jugadores con los cuales no contaba Gabriel Milito para su proyecto de cara al Clausura 2026; sin embargo, ha pasado mucho tiempo en las últimas semanas para que Chivas le pueda encontrar acomodo a uno de sus últimos campeones goleadores, pero parece que el salvador del Rebaño llegará del lugar menos esperado.

El tamaulipeco apunta a Nuevo León, pero esta vez para concretar una alta traición al equipo que lo vio nacer en el futbol, encontrando un espacio para poder seguir activo dentro de la Liga MX.

Segundo adiós de Pulido | Imago7

¿A dónde va Pulido?

La partida de Alan Pulido no solamente tendrá repercusiones en la afición de Guadalajara, pues con información de El Francotirador de RÉCORD, el canterano de Tigres ha viajado a Nuevo León para platicar con la directiva y el cuerpo técnico de Rayados de Monterrey, quienes se han interesado en sus servicios, algo que ya llamó la atención del mexicano.

Fue a través de sus historias de Instagram como el tamaulipeco ha dejado saber que "se fue de viaje", pero debido a los rumores recientes, dicho viaje tendría un destino fijo para poder firmar con su nuevo club.

El viaje de Pulido | Captura de IG

A Chivas aún le faltaría poder completar la salida de Erick Gutiérrez, quien ha sido vinculado con su antiguo club, Pachuca, pero no ha habido nada concreto para el cuadro de Gabriel Milito, quien ya ha decidido quienes serán sus mediocampistas, dejando fuera a quien llegó a ser uno de los refuerzos del cuadro tapatío.

El paso de 'Puligol' por Chivas

El paso de Alan Pulido por Chivas dejó números y recuerdos que lo colocan como uno de los delanteros más importantes del club en los últimos años. Desde su llegada, el atacante tamaulipeco asumió un rol protagónico en el frente ofensivo, convirtiéndose en referente dentro y fuera de la cancha.

El mexicano tiene momentos más que importantes en la historia del Guadalajara; entre ellos se encuentra su gol en la Final del Clausura 2017, con el cual el equipo de Matías Almeyda se acercó a su décimo segundo título de liga; también consiguió la Concachampions de 2018 y en 2019 se consagró como campeón de goleo con 12 dianas.

Uno de los mejores momentos de Pulido con Chivas | Imago7

Antes y después de su etapa en el Rebaño Sagrado, Pulido también dejó huella en Tigres, club con el que vivió otra de las etapas más relevantes de su carrera. Es por ello que su llegada a La Pandilla podría ser tomada de mala manera por parte de ambas aficiones regias, pero por el momento no se ha concretado nada.