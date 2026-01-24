‘Yo cuento con él’: entrenador de Palmeiras pone en duda el fichaje de Raphael Veiga al América

Uno de los traspasos que más han dado de qué hablar en el futbol mexicano es el del mediocampista brasileño, Raphael Veiga, de Palmeiras al Club América, sin embargo, el entrenador del cuadro brasileño, Abel Ferreira, aseguró que aún es muy pronto para pensar en el traspaso y aún hay más cosas de por medio.

Raphael Veiga I MEXSPORT

¿Veiga se aleja del América?

Entre rumores y especulaciones, el mediocampista que tanto busca el equipo de Coapa parece estar entre la ‘espada y la pared’, ya que aunque recientemente publicó que tendría su último juego, su técnico aseguró que el equipo aún cuenta con él.

“Es algo que está más bajo la responsabilidad de la presidenta, de Barros y Veiga. No se que va a pasar, pero por ahora yo cuento con él”, explicó el estratega durante una conferencia de prensa.

Veiga con Palmeiras I MEXSPORT

En cuatro a lo futbolístico, Veiga vio apenas tres minutos en el juego de Palmeiras ante el Sao Paulo, mismo que terminó en una victoria para el Verdao, situación que causó sospechas para los seguidores del equipo, pues Veiga es uno de los 11 recurrentes del plantel.

Tras las declaraciones del técnico, se puede especular que tanto azulcremas como verdes aún están en la etapa de negociaciones, sin embargo, todo podría cambiar en la últimas horas, ya que otras fuentes aseguran que ya hubo un trato cerrado por ambas partes.

Veiga en el 2021 I MEXSPORT

El ‘10’ prometido

Las Águilas del América más que soñar con un nuevo jugador en el mediocampo, se encuentran en la urgencia de cerrar un ofensivo creativo, ya que desde la salida de Diego Valdez, los dirigidos por André Jardine, poco o nada han generado al ataque, luciendo una evidente carencia de juego.

Aun a la espera de un nuevo jugador, las Águilas se perfilan para retomar el vuelos en el Clausura 2026, torneo que inició de la peor manera para el club, pues en tres jornadas, el equipo solo suma dos empates y una derrota, además de no tener un solo gol en el campeonato.