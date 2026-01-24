Tala Rangel sobre la convocatoria para el Mundial 2026: "no me estoy creando películas"

Raúl 'Tala' Rangel es uno de los candidatos para estar en la lista final de Javier Aguirre en la Copa del Mundo, además de que dio un gran paso al frente tras el encuentro ante Panamá. Sin embargo, el arquero de las Chivas aún no se ve como uno de los finalistas, situación que comentó en TUDN.

"Siendo sincero y realista, no estoy creando películas ni nada. Estoy tranquilo; estoy viviendo el día a día, trabajando, siendo constante, creo que eso es lo primordial, porque si me voy más allá voy a dejar de vivir el presente, por ahí pudiera estar un poco más bajo de nivel", comentó el arquero del Rebaño Sagrado.

Raúl Rangel | IMAGO7

Sin embargo, el arquero mexicano también destacó su ilusión para afrontar el reto del verano, pues considera que la competencia interna le ha dado oportunidad a cualquiera para jugar. Por si fuera poco, Rangel agregó que lo importante ahora es concentrarse en trabajar para conseguir el lugar.

"Me siento entusiasmado, la verdad. Creo que la puerta está abierta para que cualquiera pueda jugar. Incluso hasta yo creo que se presta a que venga cualquier portero… Debo de enfocarme en trabajar y al final el entrenador decidirá quién pone, pero yo creo que esa competencia interna ha estado muy buena y creo que debe de seguir de esa manera", agregó Rangel.

Raúl Rangel | IMAGO7

¿Cuál será la decisión de Javier Aguirre?

Javier Aguirre destacó en conferencia de prensa que los dos arqueros que llevan ventaja sobre los demás son Luis Ángel Malagón y el propio Rangel. Sin embargo, el portero de las Chivas destacó que ellos no saben nada aún.

"No nos comunica tanto, porque creo que él quiere que no nos relajemos, que sigamos trabajando, que haya esa incertidumbre para que no se relaje. Tiene mucha cercanía porque en entrenamientos de porteros está ahí con nosotros y ahí se da cuenta el portero que él prefiere", agregó.

Javier Aguirre | IMAGO7

La situación de Guillermo Ochoa

Para finalizar su entrevista con TUDN, el arquero oriundo de Zapotlán El Grande comentó que la experiencia de Guillermo Ochoa podría ser fundamental en el Mundial. Además, Raúl Rangel destacó la experiencia que les dio el actual arquero del AEL Limassol en la Copa Oro.

"Sí, por la trayectoria que tiene, por lo que logró en Selección si lo pondría, le tengo un respeto y una estima muy grande, lo pondría en esa conversación. Nos dio mucha seguridad tenerlo por la experiencia, los consejos que te puede dar, como te puede ayudar en el tema de manejar el grupo, así lo sentí", sentenció.

Guillermo Ochoa | IMAGO7