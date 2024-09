‘Tala’ Rangel: “La competencia está abierta”

El arquero de la Selección Mexicana, Raúl ‘Tala’ Rangel reconoció que la competencia por la portería del equipo tricolor está abierta, por lo que cualquiera de los tres convocados podría convertirse en el titular, motivo por el que peleará por un puesto de cara a la Copa del Mundo en 2026.

“La verdad es una competencia que está abierta, cualquiera de los tres puede jugar, incluso el profe nos lo ha dicho. Y la verdad que eso da otra sensación, el saber que puede jugar cualquiera, que la competencia está abierta. Y sobre todo que hay grandes porteros como lo es Ángel y como lo es Alex. La verdad que son personas que trabajan mucho, muy profesionales, se cuidan, muy calidosos. Entonces ahí está la pelea y vamos a tratar de estar ahí al 100 por ciento”, señaló.

De igual manera, el canterano de Chivas, detalló que la Copa América le ayudó como aprendizaje en su proceso con la Selección Mexicana, además de contar con el apoyo de Julio González debido a su experiencia.

“La Copa América me sirvió para aprender muchísimas cosas, traté de aprender lo más posible sobre todo un portero tan experimentado como lo es Julio y pues nada, muy contento y agradecido por la oportunidad que me da el profe Javier”, agregó.

OCHOA LE DIO ANIMOS TRAS GOLEADA ANTE URUGUAY

Al final, el arquero del Guadalajara señaló que ha tenido poca comunicación con los porteros que estuvieron en la portería de la Selección, destacando que charló con Alfredo Talavera, y que Guillermo Ochoa le dio ánimos y deseó buena suerte tras la goleada ante Uruguay previo a la Copa América.

“Sí, lo saludé (Alfredo Talavera) La verdad no tuvimos el tiempo como para conversar un poquito más, pero sí, ahí traté de acercarme realmente con los porteros, como los vemos de repente. El partido justamente cuando Uruguay, Guillermo Ochoa me escribió, me deseó buena suerte, me dijo que no pasaba nada, me dio ánimos, pero realmente no he tenido esa oportunidad de platicar de frente y un buen tiempo con un arquero de selección, pero igual ahí trataremos de estar al pendiente”, concluyó.

