"Están matando al Sevilla": 'Funeral' marca la protesta masiva contra la directiva del club andaluz

Cientos de aficionados se reunieron a las afueras del Sánchez Pizjuán para manifestarse

Aficionados con un ataúd durante la manifestación | CAPTURA X: @ZonaMixta_
Esteban Gutiérrez
24 de Enero de 2026

La crisis institucional del Sevilla ha alcanzado su punto álgido este sábado, pues cientos de aficionados se manifestaron en las inmediaciones del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

La movilización, que comenzó en la Avenida de Eduardo Dato, tuvo como objetivo principal demandar la dimisión inmediata del presidente José María del Nido Carrasco y de la totalidad del Consejo de Administración, a quienes la afición señala como responsables directos de la difícil situación económica y deportiva de la entidad.

CAPTURA X: @ZonaMixta_

La marcha avanzó de forma pacífica pero sonora, escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, mientras se exhibían pancartas que hacían alusión a la mala gestión del club.

El momento de mayor intensidad se vivió cuando un grupo de cuatro aficionados sostuvo ataúd de madera, cubierto por una bandera del equipo, y escoltados por una pancarta de grandes dimensiones con el lema: "Estáis matando al Sevilla".

CAPTURA X: @ZonaMixta_
CAPTURA X: @ZonaMixta_

El cortejo fúnebre avanzó entre cánticos de protesta y el sonido de tambores, deteniéndose ante la puerta principal del estadio, donde el féretro fue depositado de forma simbólica frente al palco de autoridades.

Una vez concluida la marcha, los manifestantes accedieron al inmueble, donde la protesta se mantuvo viva durante la previa del partido contra el Athletic Club.

Prensa brasileña 'advierte' a América sobre el nivel de Raphael Veiga: 'no sirve. Se acabó"
