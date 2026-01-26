¿Cuándo y dónde ver Shakur Stevenson vs Teófimo López, la gran pelea del año?

Nueva York volverá a convertirse en el epicentro del boxeo mundial con una pelea que promete marcar el inicio del año. Shakur Stevenson y Teófimo López se enfrentarán en un duelo de alto calibre, en el que estará en juego un campeonato mundial y el dominio de la división superligero.

Se trata de la primera gran pelea del año, con dos estilos contrastantes y dos nombres consolidados entre la élite del boxeo. López pondrá en juego su cinturón, mientras que Stevenson buscará mantener su invicto y dar un golpe definitivo en su carrera.

Poster de la pelea | IG: @ringmagazine

Choque de estilos y campeonato

Teófimo López llegará a este combate con la misión de confirmar su regreso a la élite del boxeo mundial, defendiendo el campeonato mundial superligero. El estadounidense suma un récord de 22 victorias, 13 por nocaut y una derrota, respaldado por un estilo explosivo y ofensivo.

Del otro lado del ring estará Shakur Stevenson, quien se presenta invicto con marca de 24 triunfos, 11 de ellos por la vía rápida. Reconocido por su técnica, velocidad y defensa, Stevenson busca arrebatarle el cinturón a López y consolidarse como el rostro dominante de la categoría.

Stevenson busca seguir invicto | IG: @shakurstevenson

El enfrentamiento no solo definirá a un campeón, sino también a un posible referente de la división, en una pelea que ha generado grandes expectativas entre aficionados y especialistas por el contraste entre potencia y precisión.

Cuándo es la pelea, dónde verla y cartelera completa

La pelea Shakur Stevenson vs Teófimo López se disputará el próximo sábado 31 de enero en Nueva York, como parte del evento The Ring VI, que se celebrará en el icónico Madison Square Garden, escenario histórico del boxeo mundial.

En México, la transmisión del combate podrá seguirse a través de DAZN en formato PPV, a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), con una cartelera que promete acción desde las primeras peleas.

Careo oficial | IG: @daznboxing

La función contará con combates destacados como Keyshawn Davis vs Jamaine Ortiz, Bruce Carrington vs Carlos Castro por el título pluma del WBC, Carlos Adames vs Justin Williams por el campeonato medio, además de duelos en peso pesado y superligero, convirtiendo la velada en una de las más completas del año.