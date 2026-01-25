Julio César Chávez Jr vuelve al boxeo con polémica victoria en San Luis Potosí

El cuadrilátero de la Arena Potosí fue testigo del retorno de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, en una velada donde las victorias llegaron rápido, pero el reconocimiento de la afición se quedó corto. Pese a la expectativa de ver nuevamente a los herederos de la "Leyenda", el ambiente en el recinto —que no logró el lleno total— osciló entre la celebración a medias y el descontento por el nivel de los rivales.

El "Junior" retoma el camino tras un 2025 turbulento

El foco de la noche estuvo sobre Julio César Chávez Jr., quien no subía a un ring desde julio de 2025, cuando cayó ante el influencer convertido en boxeador, Jake Paul. Tras ese episodio y un periodo sumamente complejo marcado por problemas legales en Estados Unidos que derivaron en su deportación, "Julito" regresó con la intención de demostrar que, a sus 39 años, aún tiene cabida en el profesionalismo.

Julio César Chávez Jr vuelve al ring | CAPTURA DE PANTALLA

Su rival, el argentino Ángel Julián Sacco, facilitó la tarea. Sacco se presentó con una evidente falta de condición física y movilidad reducida, lo que permitió que el mexicano dominara el ritmo del combate desde el campanazo inicial. En el cuarto asalto, tras una serie de castigos constantes que el sudamericano no pudo responder, el referí detuvo la pelea declarando el TKO. Con este resultado, el Junior suma su victoria número 58, intentando poner punto final a las polémicas extra-deportivas que han frenado su carrera.

Omar Chávez y un nocaut bajo la sombra de la duda

Por su parte, el menor de la dinastía, Omar Chávez, también cumplió con el trámite, aunque de una forma que dejó al público potosino sintiéndose defraudado. Tras un año de inactividad luego de su polémica caída ante Misael Rodríguez, Omar enfrentó al colombiano José Miguel Torres.

El desenlace fue casi inmediato: en el segundo round, Torres cayó a la lona tras recibir un impacto que, a ojos de los presentes, carecía de la potencia necesaria para un nocaut efectivo. El colombiano permaneció con la rodilla en el suelo durante la cuenta reglamentaria, sellando un triunfo para el sinaloense que fue recibido con abucheos y críticas por la "nula resistencia" del oponente.

Omar Chávez también ganó su combate | CAPTURA DE PANTALLA

¿Vuelve el "Gran Campeón Mexicano"?

Más allá de los resultados técnicos, el verdadero interés de la noche radicaba en una promesa: Julio César Chávez padre aseguró que, si sus hijos ganaban, él regresaría para una pelea de exhibición para poder compartir por primera y única vez cartelera con sus hijos. Aunque los "niños" cumplieron con su parte del trato en el papel, las formas han dejado un vacío en la afición.

Hasta el momento, el "César del Boxeo" no ha confirmado si las victorias de sus hijos —pese a las dudas sobre el pesaje y la calidad de los rivales— son suficientes para motivar su propio regreso a los encordados.