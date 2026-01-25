FMF investiga presunto amaño de partidos en la Liga Premier MX y suspende encuentro de la Jornada 16

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) mantiene abierta una investigación sobre la futbolista Sofía Álvarez Tostado, a partir de diversas denuncias que la señalan por su presunta participación en una red de amaño de partidos dentro del futbol mexicano, específicamente en la Liga Premier MX, correspondiente a la tercera división del balompié nacional.

De acuerdo con un oficio dirigido a José del Carmen Vázquez, presidente de la Liga Premier MX, y difundido por la plataforma Adictos a la Premier MX, se notificó a los clubes del circuito sobre la situación de la jugadora, quien anteriormente formó parte de Querétaro Femenil. En el documento se indica que Álvarez Tostado habría tenido contacto con distintas personas del ámbito profesional para ofrecer beneficios económicos a cambio de influir en el desarrollo de los encuentros.

FMF alerta a clubes y jugadores de la Liga Premier MX

En el comunicado fechado el 15 de enero de 2026, la FMF solicitó la colaboración de los clubes para informar a jugadores, cuerpos técnicos y directivos, con el objetivo de que se mantengan atentos ante cualquier conducta que contravenga los reglamentos establecidos por el organismo rector del futbol mexicano.

Asimismo, en el texto se subraya la obligación tanto de clubes como de futbolistas de denunciar cualquier acercamiento relacionado con un posible amaño o manipulación de partidos, con la finalidad de proteger la integridad de las competencias y prevenir sanciones futuras derivadas de estas prácticas.

Tras su paso por la Liga MX Femenil en 2022, Sofía Álvarez Tostado, de 25 años de edad, continuó su carrera en el futbol europeo. Durante ese periodo militó en el Valencia CF de España y en el Besiktas de Turquía, antes de trasladarse a Grecia, donde consiguió el campeonato de liga en abril de 2025 con el AEK de Atenas. Actualmente, la jugadora ha dado de baja sus cuentas de redes sociales.

¿Por qué se suspendió el partido Héroes de Zaci FC vs Cañoneros FC?

En el marco de estas investigaciones, la Liga Premier MX anunció la suspensión del partido correspondiente a la Jornada 16 entre Héroes de Zaci FC y Cañoneros FC, programado para este fin de semana. La decisión forma parte de las acciones implementadas para detectar y esclarecer posibles prácticas irregulares dentro de la competencia.

Mediante un comunicado oficial, la directiva del club Héroes de Zaci informó que, tras hechos ocurridos después de su más reciente encuentro oficial, se identificó la posible participación de un grupo reducido de jugadores, no mayor a cinco, en una situación que actualmente se encuentra bajo investigación por las autoridades correspondientes.

En el mismo documento, el club señaló que dichos futbolistas habrían sido objeto de amenazas y extorsiones por parte de terceros ajenos a la institución y a la Liga Premier MX, presuntamente vinculados con apuestas ilegales. Como medida preventiva, los jugadores involucrados fueron separados provisionalmente del equipo mientras concluye el proceso de investigación.

