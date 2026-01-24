Tigres sufre de más, pero vence a Atlas en el 'Volcán'

Tigres Femenil tuvo una noche completa en el Estadio Universitario. Las Amazonas vinieron de atrás para vencer 3-1 al Atlas en su presentación como locales en el Clausura 2026, en un partido que combinó goles, emociones, preocupación por una lesión y una noticia que sacudió al entorno felino.

Además del triunfo, la directiva auriazul aprovechó la jornada para anunciar a la escocesa Emma Watson como nuevo refuerzo, cerrando una velada redonda ante su afición. El equipo de Pedro Martínez Losa mostró carácter para remontar y reafirmar su protagonismo en la Liga MX Femenil.

Greta Espinoza es la capitana del equipo | Imago7

Tigres Femenil remonta al Atlas en una noche de contrastes

El partido no comenzó sencillo para las locales. Atlas sorprendió temprano y al minuto 17 abrió el marcador con un remate de Karen Valeria Flores, quien aprovechó un doble cabezazo dentro del área tras un tiro de esquina para vencer a la zaga felina y silenciar momentáneamente el Volcán.

Tigres Femenil tardó en asentarse, pero encontró en Thembi Kgatlana a su jugadora más peligrosa. Al minuto 26, la sudafricana ganó por velocidad a la defensa rojinegra y definió con autoridad ante Camila Vázquez para empatar el encuentro y devolver la calma a las gradas.

Tigres logró una complicada victoria | Imago7

La mala noticia llegó poco después, cuando Stephany Mayor tuvo que abandonar el campo lesionada al minuto 25, saliendo en el “carrito de las desgracias”. Andrea Hernández ingresó en su lugar, en un partido que también fue especial para Greta Espinoza, quien cumplió 300 partidos con la camiseta de las Amazonas.

Myra Delgadillo marca la diferencia y anuncian a Emma Watson

En la segunda mitad, Tigres Femenil aceleró el ritmo y comenzó a inclinar la cancha. Diana Ordóñez puso el 2-1 tras una jugada por la banda de Myra Delgadillo, quien llegó a línea de fondo y asistió con un centro raso para que la delantera definiera tras haber fallado una ocasión clara minutos antes.

El Volcán fue testigo del triunfo | Imago7

Las Amazonas no bajaron el pie del acelerador y Jheniffer Cordinali sentenció el partido con el tercer gol, nuevamente tras una asistencia de Myra Delgadillo, quien se convirtió en la gran figura del encuentro con dos pases de gol. Minutos después, Cordinali estuvo cerca de firmar su doblete, pero falló un intento de “taquito” frente al arco.

Atlas tuvo una última oportunidad desde el punto penal, luego de una falta de Itzel González sobre Damaris Ceren, pero la arquera felina se redimió al atajar el disparo. Con el triunfo, Tigres Femenil llegó a 10 puntos de 12 posibles y mantiene su buen inicio de torneo. Al final del partido, el club anunció oficialmente a Emma Watson como nuevo refuerzo, proveniente del Manchester United, quien ya entrena en Monterrey bajo las órdenes de Pedro Martínez Losa, su exentrenador en la selección de Escocia.