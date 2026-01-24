¿Dónde ver el Puebla vs Chivas de la J5 de Liga MX Femenil?

La quinta jornada del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil tiene un duelo que promete intensidad y contrastes cuando Puebla reciba a Chivas Femenil en el Club Alpha 3 en donde ‘La Franja’ buscará sus primeros puntos.

El conjunto poblano llega con urgencias tras un arranque complicado en el torneo, donde aún no ha podido sumar puntos y sufrió una dura goleada por parte de Pachuca en la Jornada 4. El equipo dirigido por Carlos Adrián Morales se encuentra en el fondo de la clasificación.

Por su parte, las rojiblancas llegan en un momento más sólido. En la Jornada previa, el Rebaño logró imponerse con autoridad y sumó puntos valiosos que reflejan su buena adaptación al esquema de su cuerpo técnico y el nivel competitivo que ha mantenido desde el inicio del torneo.

Cambio de estadio

La previa ha estado marcada por un tema extra cancha: el mal estado del césped del Estadio Cuauhtémoc obligó al Puebla Femenil a cambiar de sede y disputar el partido en el Club Alpha 3, un centro deportivo alternativo, situación que ha perjudicado a la afición que había comprado su boleto.

Aunque la Franja ha batallado en este inicio de Clausura 2026, el historial reciente contra Chivas muestra encuentros disputados. En el Apertura 2025, por ejemplo, Puebla logró sacar un empate ante el Rebaño en la Jornada 15, un resultado que dejó una sensación positiva pese a la desigualdad presupuestaria entre ambas instituciones.

¿Qué esperar del partido?

Puebla buscará imponer su estilo desde la posesión y las transiciones por las bandas, intentando aprovechar cualquier oportunidad para sorprender y cambiar la dinámica del torneo. La estratega poblana deberá equilibrar la necesidad de atacar con la solidez defensiva para contener a un rival con mayor ritmo de juego.

Chivas Femenil, por su parte, llega con la ambición de seguir sumando y consolidarse entre los primeros lugares. Su proyecto de equipo ha mostrado cohesión y profundidad en el plantel, con jugadoras que han respondido bien en fases ofensivas y defensivas, lo que las convierte en un rival peligroso, incluso en un campo ajeno

El juego se disputará este 25 de enero desde las instalaciones del Club Alpha 3 en punto del medio día entre puebla y Chivas Femenil en la continuación de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil que lidera las Rayadas con marca perfecta.

Fecha: 25 de enero

Hora: 12:00hrs

Estadio: Alpha 3

Transmisión: Nulo





