“And when I'm back in Chicago, I feel it”: Bulls retiran el número de Derrick Rose

El hijo pródigo regresó. Los mitos griegos están llenos de historias fantásticas, pero mi favorito es el de Aquiles, uno de los más grandes héroes helénicos. La NBA no pudo tener mejor representación de dicho relato que la historia de Derrick Rose, un hombre que estuvo destinado a ser el heredero de las glorias de Michael Jordan, pero las lesiones no lo dejaron brillar de la mejor manera; pero cuando lo hizo, cada duela fue suya con su dominio de balón y acrobacias.

Jordan jugó para los Bulls, pero Rose jugó para Chicago, para toda una ciudad. De manera paralela a su nombre, cada movimiento era sutil como una rosa, razón por la cual se ganó el respeto de todos los fanáticos de la Ciudad del Viento; razón por la cual su dorsal número 1 ahora está en el pabellón del United Center junto aquel mítico 23 y 33.

Derrick Rose en el United Center I AP

¿Cómo fue el retiro de dorsal de Derrick Rose?

La canción del momento, gracias a la serie de Stranger Things, es “End of Beginning” de Djo, mejor conocido como Joe Kerry, o mejor conocido como Steve Harrington. Parte del estribillo de esa obra se hizo viral hace algún tiempo, y algunos aficionados de la NBA no pudieron dejar de pensar en el MVP más joven de la historia.

Rose con los Bulls IAP

“You take the man out of the city, not the city out the man” (Puedes sacar al hombre de la ciudad, no la ciudad del hombre), frase que define a la perfección a Chicago con Rose. Hace unos días el que fuera uno de los bases más explosivos de toda la Asociación vio por primera vez su banner, con una declaración que dejó hasta los más fuertes con un sentimiento de melancolía.

“Todo esto, el momento, todavía estoy tratando de asimilarlo, todavía estoy tratando de procesarlo en tiempo real”, dijo. “Y sí, y simplemente me siento agradecido, ¿sabes a qué me refiero? Como saber las condiciones climáticas, saber que es algo típico de Chicago venir aquí, luchar contra eso y aun así ir a un evento. Es enorme, así que es algo por lo que estoy agradecido”.

Rose en conferencia I AP

El momento en el United Center

Los Bulls no pudieron elegir mejor partido para el retiro de la camiseta de Rose que un duelo ante un rival añejo, los Boston Celtics. Además de culminar el partido con una victoria gracias a un game winner, made in Rose, que hizo levantar a todos los aficionados de los Toros del pabellón en Chicago.

Con gran parte de sus excompañeros en la duela, un mensaje de varias leyendas -entre ellas Michael Jordan-, Rose comenzó su discurso agradeciendo a su madre, pero también a toda la ciudad que tantas veces lo apoyó, sin importar cuántas veces cayó. Rose cerró una historia llena de altibajos, pero por eso mismo la gente de Chicago lo adoró pese a todo, porque sin importar cuántas veces estuvo en el piso, se levantó una vez más para dar todo por esa fría, pero cálida ciudad en Illinois.