LeBron James no es elegido dentro de los titulares para el NBA All-Star Game

LeBron James, por primera vez en 22 años, no figuró entre el grupo seleccionado como titular dentro del NBA All-Star Game.

Su racha récord de 20 apariciones consecutivas en el Juego de Estrellas —no selecciones, esa racha continuó— terminó la temporada pasada cuando se retiró de otro formato de mini-torneo citando lesiones en el pie y el tobillo. Aún podría hacerlo como reserva, con esos 14 lugares por decidirse mediante el voto de los entrenadores principales de la NBA.

Y también podría recibir una invitación como reemplazo por lesión si se necesita uno, con Silver eligiendo a esos jugadores cuando sea necesario.

James está cumpliendo su temporada récord número 23. Su racha récord de 1.297 juegos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos terminó en diciembre, y ya se ha perdido 17 juegos, lo que significa que probablemente tendrá que jugar en todos los juegos de los Lakers por el resto de la temporada para ser elegible para la mayoría de los premios de postemporada como los honores All-NBA.

James ha sido un ‘All-NBA’ en 21 de sus primeras 22 temporadas, incluyendo un segundo equipo la temporada pasada.

Estos son los titulares para el 'All-NBA'

El primer equipo mundial en la historia del Juego de Estrellas de la NBA ya parece estar cargado de talento. Y la suerte de la racha récord de selecciones All-Star de LeBron James ahora será decidido por los entrenadores, o quizás incluso por el comisionado Adam Silver.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles y Victor Wembanyama de San Antonio fueron confirmados el lunes como titulares —un término inexacto este año— para el Juego de Estrellas del próximo mes en el estadio de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California. Es probable que acaben en el equipo mundial, que se enfrentará a dos equipos de jugadores de Estados Unidos como parte de otro nuevo formato para el espectáculo de mitad de temporada.

La NBA anunció 10 titulares, cinco de cada conferencia. Stephen Curry de Golden State, Jalen Brunson de Nueva York, Cade Cunningham de Detroit, Tyrese Maxey de Filadelfia y Jaylen Brown de Boston presumiblemente acabarán en los equipos de Estados Unidos que jugarán en el torneo de todos contra todos de tres equipos el 15 de febrero —todos mini-juegos de 12 minutos, con los dos mejores equipos avanzando a un juego de campeonato de 12 minutos.