Liga MX Femenil: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 5 del Clausura 2026?

Por los compromisos amistosos de la Selección Mexicana, el Clausura 2026 de la Liga MX detuvo su avance. Sin embargo, la Liga MX Femenil no se detiene y este fin de semana se disputará la Jornada 5 del torneo.

Rayadas de Monterrey llega como el equipo a vencer, pues de momento es el único que ha ganado sus cuatro partidos. Con este paso perfecto, el equipo de Amandine Miquel cerrará con broche de oro la actividad de la jornada, cuando visite a León, que llega con dos empates al hilo, pero sin victorias hasta ahora.

Cinco equipos buscarán mantener el invicto

Además de Rayadas, cuatro clubes llegan a la Jornada 5 sin derrotas. América, Pumas y Chivas tienen tres triunfos y un empate, mientras que Tigres -actual monarca de la Liga MX Femenil- tiene dos victorias y un empate, con un partido pendiente.

Las Amazonas buscarán mantener el paso invicto | IMAGO 7

Las Amazonas serán las primeras en salir a escena de estos cinco clubes, cuando reciban a Atlas, que en la Jornada 4 sumó su primer punto del torneo al rescatar el empate ante Mazatlán. Las Cañoneras ahora serán el rival de las Águilas, que protagonizarán la actividad dominical junto con el Rebaño ante Puebla y Pumas contra Santos.

En el caso de la Franja, es uno de los equipos que no ha sumado puntos hasta ahora y ni siquiera ha marcado gol, por lo que -en teoría- es un rival sencillo para Chivas. Mientras que las Laguneras sumaron su primer punto con el empate ante León en la Jornada 4.

Toluca y Cruz Azul tratarán de reencontrarse con el triunfo

Otros equipos a seguir en la Jornada 5 son Toluca y Cruz Azul, que a media semana "reprobaron" una prueba con tintes de Liguilla. Ambos clubes cayeron 2-1 contra Tigres y Rayadas, respectivamente, las escarlatas en casa y las celestes de visita en el Estadio BBVA.

Chivas es uno de los equipos que marcha invicto | IMAGO 7

Ahora las dos instituciones tratarán de recuperar el camino de la victoria para no rezagarse en la lucha por un lugar en Liguilla. Cruz Azul visitará a FC Juárez en la actividad sabatina, mientras que Toluca levantará el telón en la jornada del lunes, como visitante frente a Gallos Femenil, que tampoco ha sumado puntos.

¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 5 del Clausura 2026 Femenil?

Atlético San Luis vs Tijuana | Sábado 24 de enero | 16:30 hrs | ESPN

FC Juárez vs Cruz Azul | Sábado 24 de enero | 18:00 hrs | Fox One y Tubi

Tigres vs Atlas | Sábado 24 de enero | 20:06 hrs |

Puebla vs Chivas | Domingo 25 de enero | 12:00 hrs | Fox One

Pumas vs Santos | Domingo 25 de enero | 12:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

América vs Mazatlán | Domingo 25 de enero | 17:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Querétaro vs Toluca | Lunes 26 de enero | 17:00 hrs | Fox One y Tubi

Necaxa vs Pachuca | Lunes 26 de enero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

León vs Rayadas | Lunes 26 de enero | 19:06 hrs | Fox One y Tubi