Liga MX Femenil: Así marcha la Tabla General del Clausura 2026

Luego de disputarse las primeras cuatro jornadas de la Liga MX Femenil del Clausura 2026, la Tabla General comienza a tomar forma, donde una vez más un equipo del norte lidera la parte alta, seguidas de las Águilas del América, las cuales se aferran al sueño del título año tras año.

Rayadas de Monterrey I IMAGO7

Rayadas y Águilas se roban la punta

De la Jornada 1 a la 4, el equipo de Monterrey es el único que ha conseguido cuatro victorias de manera consecutiva, además de presumir la marca de un solo gol recibido en cuatro partidos.

En cuanto a las Águilas del América, una vez más vuelven a pelear por el liderato de la Liga MX Femenil. Las dirigidas por Ángel Villacampa han conseguido tres victorias y solo un empate, sumando un total de 10 puntos (dos por debajo de Rayadas).

Águilas del América I IMAGO7

Invictas y cerca

Pese a no lograr llegar más allá de la tercera posición, dos de los equipos que se perfilan como los proyectos más emocionantes el campeonato son el Rebaño Sagrado y las Universitarias.

Pumas de la UNAM I IMAGO7

El conjunto de Pumas se coloca como el tercer mejor equipo del campeonato. Las dirigidas por Roberto Medina, llegan al Clausura 2026 con una nueva ilusión, la de ser protagonistas en el campeonato. Tras cuatro fechas, el equipo de Pumas suma 10 puntos, con tres victorias y un empate.

Las últimas invictas en esta primera etapa de la Liga MX Femenil son las siempre presentes Chivas. El equipo de Guadalajara llega con los mismos puntos que Pumas y se quedan con la cuarta posición del campeonato.

Así marcha la Tabla General de la Liga MX Femenil: