¡Milica y Alana vuelven! Esta es la cartelera completa de Supernova Genesis

El combate estelar enfrentará a Alana Flores contra Samadhi Zendejas, un cruce que ha generado conversación por el contraste entre perfiles. Mientras Flores llega con experiencia dentro del ring, Zendejas hará su debut en Supernova, aportando un componente mediático que eleva la expectativa alrededor del enfrentamiento.

Sin embargo, Milica también se perfila como una de las figuras clave del evento. La creadora de contenido protagonizará uno de los combates más seguidos de la cartelera al medirse ante Ari Geli, en un duelo que ha captado atención por el historial competitivo de ambas y por la intensidad que se espera dentro del cuadrilátero. Su participación refuerza el peso deportivo de la función y la coloca como uno de los nombres a seguir.

Parte de la cartelera | @supernovaboxing

¿Quiénes más son parte del cartelera de Supernova Strikers?

Otro de los cruces confirmados es El Abraham vs. Nando, un enfrentamiento que suma atractivo por la rivalidad construida en plataformas digitales y que apunta a convertirse en uno de los combates más dinámicos de la noche. A este se suma el duelo entre Lupita Villalobos y Kim Shantal, dos personalidades con fuerte presencia mediática que buscarán trasladar su popularidad al ring.

La cartelera también incluye el combate entre Mario Bautista y Aaron Mercury, una pelea que combina música, redes sociales y boxeo amateur, ampliando el alcance del evento hacia audiencias diversas. Ambos llegan con alta exposición pública, lo que añade expectativa al desarrollo del combate.

Parte de la cartelera | @supernovaboxing

Horas antes de la presentación oficial, la organización confirmó la participación de Víctor Ordóñez, ‘Lonche de Huevito’, quien enfrentará a Willito. Este duelo llamó la atención desde su anuncio debido al contexto mediático que ha rodeado al creador de contenido en meses recientes.

Supernova apuesta por una función de alto impacto

Con esta cartelera, Supernova Strikers: Genesis busca consolidarse como un evento de gran escala dentro del boxeo de celebridades, apostando por figuras como Alana Flores y Milica para sostener el interés deportivo, mientras integra enfrentamientos que conectan con el entorno digital y el entretenimiento.

Milica | @supernovaboxing

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.