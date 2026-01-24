Julio César Chávez Jr. 'se prepara' para su pelea con Aldo de Nigris como sparring

Previo a su regreso a los encordados en 2026, Julio César Chávez Jr. se dio un respiro fuera de la tensión competitiva para compartir ring, consejos y experiencia con Aldo de Nigris, reciente ganador de La Casa de los Famosos, en una sesión de entrenamiento que rápidamente captó la atención en redes sociales por la inesperada conexión entre el boxeo profesional y el entretenimiento.

El influencer regiomontano documentó su jornada completa junto al excampeón mundial, quien se prepara para su primera pelea del año tras atravesar meses complejos marcados por su deportación de Estados Unidos y problemas legales en México, episodios que han rodeado de expectativa su retorno al cuadrilátero este fin de semana.

JC Chávez Jr. se entrenó con Aldo de Nigris | FOTO TOMADA DEL VIDEO

Durante el entrenamiento, De Nigris sorprendió tanto a Chávez Jr. como a su equipo al mostrar facilidad para asimilar los movimientos básicos y ejecutarlos con solvencia en los ejercicios de manoplas y en la clásica pera fija, lo que provocó elogios inmediatos por parte del boxeador sinaloense.

Tras el calentamiento, ambos subieron al ring para una breve sesión de sparring, pese a las dudas iniciales del influencer, quien admitió sentir nervios al intercambiar golpes con el primer campeón mundial mediano en la historia de México, una experiencia que describió como tan intimidante como formativa.

mi parte favorita de los videos son las intro 😂



vayan a ver el nuevo podcast con JC Chávez Jr https://t.co/noBhUHnpmC pic.twitter.com/CqeN8I8jZb — ᥫ᭡𝓲𝓼𝓪 (@astmzdn) January 16, 2026

Aunque el cansancio se apoderó rápidamente de De Nigris tras pocos rounds, su disposición y actitud le valieron el reconocimiento de Chávez Jr., quien no dudó en destacar su entrega y versatilidad al asegurar que “por algo ganó La Casa de los Famosos, porque de todo le sabe y es buena onda”.

La convivencia dejó ver una faceta más relajada del boxeador, quien, más allá de los reflectores y la polémica reciente, aprovechó el espacio para compartir consejos técnicos y motivacionales con alguien ajeno al boxeo profesional, pero con inquietudes competitivas propias.

JC Chávez Jr. se entrenó con Aldo de Nigris | FOTO TOMADA DEL VIDEO

Chávez Jr. volverá oficialmente a la actividad este sábado 24 de enero cuando enfrente a Ángel Julián Sacco en la Arena Potosí, en un combate que marcará su primera aparición del año y que servirá como termómetro de su estado físico y mental tras meses alejados del ring.

Por su parte, Aldo de Nigris se prepara para su propio desafío deportivo al enfrentar a Nicola Porcella el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, como parte de la cartelera Ring Royale, impulsado ahora por una experiencia que lo acercó, aunque sea por un día, al rigor del boxeo profesional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.