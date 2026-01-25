Paradela rescata a Cruz Azul en empate ante Atlas en Carson, California

Cruz Azul y Atlas aprovecharon la pausa por la actividad de la Selección Mexicana para medirse en un encuentro amistoso disputado en Estados Unidos. El duelo, celebrado en Carson, California, terminó con empate 1-1 y sirvió como prueba para ambos equipos de cara a la reanudación del torneo.

Mientras los Rojinegros utilizaron un cuadro cercano a su once titular, La Máquina optó por una alineación mixta, buscando ritmo y alternativas. El partido dejó goles, ajustes tácticos y la presencia de un invitado especial que se robó reflectores antes del silbatazo inicial.

La Máquina no pudo ganar en Estados Unidos | X: @CruzAzul

Atlas pega primero en la segunda mitad

El marcador se abrió al minuto 51, cuando Gustavo del Prete envió un centro preciso desde el costado derecho. Adrián Mora apareció dentro del área y, con un sólido remate de cabeza, desvió el balón lo suficiente para vencer al guardameta celeste y adelantar a los Zorros.

Atlas aprovechó el amistoso para darle continuidad a su base titular, incluyendo la participación del delantero serbio Djuka, quien disputó 45 minutos en medio de rumores que lo colocan en la órbita de Rayados. El equipo de Diego Cocca mostró orden y buen ritmo pensando en su compromiso ante Mazatlán.

Jeremy Márquez se reencontró con su antiguo equipo | X: @CruzAzul

Paradela responde y sella el empate de la Máquina

La reacción de Cruz Azul fue inmediata. Apenas dos minutos después, un rechace defensivo dejó el balón a merced de José Paradela, quien definió con calma y precisión al costado derecho del arquero Antonio Sánchez para decretar el 1-1.

El mediocampista argentino capitalizó una de las pocas opciones claras de La Máquina, que había iniciado el partido con Paradela y Agustín Palavecino en el banquillo. El empate reflejó un trámite equilibrado y permitió a ambos técnicos sacar conclusiones.

Previo al arranque del encuentro, el duelo contó con la presencia del cantante Peso Pluma, reconocido aficionado del Atlas, quien convivió en el terreno de juego con futbolistas de ambas escuadras, añadiendo un toque especial al amistoso.

Peso Pluma estuvo presente en Carson | X: @AtlasFC

Tras el empate, Cruz Azul se prepara para visitar a los Bravos de Juárez el viernes, mientras que Atlas regresará al Estadio Jalisco para enfrentar a Mazatlán el sábado 31 de enero. De momento, ambos equipos se mantienen en la parte alta de la tabla, ubicados en cuarto y quinto lugar respectivamente.