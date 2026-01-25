Royal Rumble: El historial de la Batalla Real Femenil de WWE

Royal Rumble 2026 significará apenas la novena vez en que las mujeres puedan ser parte del evento con una batalla real bajo las mismas características que los hombres. Son siete el número de luchadoras que han resultado ganadoras a lo largo de las primeras ediciones cercanas a cumplir la primera década desde que todo comenzó en 2018.

Aunque está edición será extraña, por llevar el evento por primera ocasión a Arabia Saudita, la gente ha generado mucha expectativa con respecto al talento que podría aparecer dentro de las 30 superestrellas participantes.

Asuka fue la primera vencedora | wwe.com

Corta, pero exitosa historia

La primera edición de Royal Rumble Femenino en toda la historia de WWE se llevó a cabo en 2018 en Filadelfia, entregando como primera ganadora a Asuka, quien eliminó a Nikki Bella para posteriormente retar a Charlotte Flair en WrestleMania 34 y terminar perdiendo, dando paso a la pérdida de su récord invicto dentro de la empresa.

La segunda ganadora fue Becky Lynch en Phoenix, Arizona, dejando como segundo lugar a Nia Jax; dando paso en Mania al primer evento central de mujeres enfrentándose a Charlotte y Rounda Rousey y siendo ella la primera campeona post batalla real. 2020, el año de la pandemia, la vencedora fue por primera vez Charlotte Flair, quien en el magno evento decidió retar a Rhea Ripley, quien entonces era campeona de NXT.

Ripley retó a Flair en 2023 | wwe.com

En 2021 fue Bianca Belair quien obtuvo la victoria después de dejar fuera a Rhea Ripley dentro de la batalla que se realizó en el Thunderdome; en WrestleMania, la 'EST' venció a Sasha Banks en lo que fue el primer evento estelar en la historia del PPV protagonizado por dos mujeres de raza negra. Para 2022 se dio una de las decisiones más polémicas con Ronda Rousey llevándose la oportunidad titular ante Charlotte, desencadenando en uno de las derrotas de una ganadora de batalla real.

Ediciones más reciente

Llegando a 2023, llegó la primera vez en que una ganadora logró dicha situación entrando como número 1, pues Rhea Ripley se consagró como vencedora y en Mania venció a Charlotte en una de las mejores luchas que ha dado esta combinación. La ganadora del 2024 fue Bayley, retando posteriormente a Iyo Sky para ser campeona mundial de WWE.

Bianca Belair fue la ganadora de la edición del Thunderdome | wwe.com

Con respecto a 2025, una de las ediciones más polémicas de la historia en ambas ramas, tuvimos a la primera ganadora de dos ediciones con Charlotte Flair, quien escogió a Tiffany Stratton como su oponente en WrestleMania, convirtiéndose en la tercera perdedora ante la campeona de su elección.

Este 2026 la polémica de nueva cuenta viene de la mano con el evento, pues por primera vez en la corta historia de los combates reales de mujeres, todo llegará a Arabia Saudita, en donde las vestimentas de las luchadoras tendrán que seguir los protocolos del país en cuestión, dejando a la ganadora, quienquiera que sea, con una postal atípica para el futuro.