Royal Rumble: Las 5 mejores Batallas Reales de WWE en la historia

Han sido una cantidad gigante de luchadores que han pasado por los Royal Rumble a lo largo de la historia, han sido diferentes ganadores, aunque algunos repetidos, de un tiempo a la fecha, la inclusión de la Batalla Real Femenina también ha formado parte de los eventos y todo esto ha ayudado a que la gente elija sus combates favoritos.

Este es un repaso a lo mejor del primer PLE del 2026 desde su creación hasta la actualidad a punto de tener su primera edición dentro de Arabia Saudita, sitio tan poco querido por la gente.

Taker fue el ganador en 2007 | wwe.com

¿Cuáles son las mejores Batallas Reales?

Si hay una edición que la gente recuerda de buena manera es la de 2007, en la cual el ganador fue The Undertaker dejando fuera por último a Shawn Michaels, esta lucha tuvo una duración de 56 minutos y 18 segundos. Probablemente a la par de menciones al recordar una buena lucha de Royal Rumble, la edición de 2023 entra en la categoría, además de hacer recordar el primer resultado a favor de Cody Rhodes.

La edición de 2008, con John Cena como ganador y al igual que Taker llevándose la victoria habiendo entrado como número 30 es otra de las que la gente recuerda con bastante cariño. Diez años después, en 2018 también hubo un combate que cautivó a la fanaticada, en el cual Shinsuke Nakamura se coronó como el vencedor.

Cena ganó después de su regreso sorpresivo | wwe.com

Completando una lista que combina ediciones pasadas con ediciones recientes, el de 2020 entra sin ningún tipo de problema por diversas razones. Cuando se llevó a cabo no se sabía que tan solo meses después la pandemia frenaría todo de golpe; sin embargo, con la victoria de Drew McIntyre el Universo WWE mostró una de las ocasiones en las que más conectado se ha sentido con un ganador.

Mejores PLE de Royal Rumble

Aunque realmente no hay mucha diferencia, entre el evento y la lucha para que tome relevancia la edición de la cual se habla, algunos de los combates han tenido bastante mayor relevancia comparado con el PLE como tal; un ejemplo de ello podría ser AJ Styles vs John Cena en 2017, evento que es recordado de mala manera, pero el enfrentamiento entre ambos ha pasado a la historia como uno de los mejores en las carreras de ambos protagonistas.

Una de las mejores luchas de RR | wwe.com

Los fanáticos tienen a sus Royal Rumble favoritos en cuanto a eventos se refiere, destacando una vez más 2018, ya que también fue la primera vez en que las mujeres pudieron participar; 2023, es otro de los años más fuertes para el recuerdo del aficionado, dando paso a la 'saga' de lo que fue la historia de Cody Rhodes.

La realidad es que hay un poco de subjetividad con respecto a que cada quien elija a sus favoritos de Royal Rumble ya sea hablando de luchas o de evento, pero lo que sí es una realidad, es que a pesar de lo polémico que es que la edición de 2026 sea parte de Arabia Saudita, el Universo WWE sí espera que la empresa se redima y entregue una de las mejores ediciones de todos los tiempos.