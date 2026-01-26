Masacre en Salamanca: comando armado mata a 11 personas durante partido de futbol amateur

Desgarradora y espeluznante es la imagen que dejó este fin de semana una masacre en Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas fueron asesinadas y 12 más resultaron heridas, luego de que un comando armado abrió fuego indiscriminadamente contra jugadores y asistentes a un partido de futbol amateur, convirtiendo el pasto verde en un campo manchado de sangre.

Ataque armado durante partido de futbol

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo 25 de enero cuando los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores pasaron de ser un espacio de convivencia familiar a un auténtico escenario de terror.

Los hechos sucedieron en la comunidad Loma de Flores, Salamanca/X: @luz_adriana_gto

Mientras dos equipos de la Liga Premier Loma de Flores disputaban su partido de jornada en el campo Cabañas, al lugar arribaron varios vehículos de los que descendieron hombres armados, la mayoría con armas largas, quienes abrieron fuego sin mediar palabra.

Los disparos alcanzaron tanto a los jugadores que se encontraban en la cancha como a suplentes y espectadores que observaban el encuentro.

Saldo preliminar: muertos y heridos

El saldo oficial hasta el momento es de 11 personas fallecidas:

10 murieron en el lugar , quedando sus cuerpos bañados en sangre dentro del campo de futbol.

, quedando sus cuerpos bañados en sangre dentro del campo de futbol. Una más falleció en el hospital tras ser trasladada de emergencia.

Además, se reportan 12 personas lesionadas por arma de fuego, aunque se teme que la cifra aumente, ya que medios locales informan que en la escena se contabilizaron más de 100 casquillos de armas de alto poder.

El saldo es de 11 muertos y 12 lesionados, hasta el momento/X: @noticiaspv

Operativo sin detenidos

Tras los llamados de auxilio de vecinos y familiares, al campo Cabañas acudieron elementos de:

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Guardia Nacional

Secretaría de la Defensa Nacional

Fuerzas de Seguridad Pública del Estado

Se desplegó un operativo para localizar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no hay detenidos, ni se ha esclarecido el motivo del ataque.

Hasta el lugar llegaron autoridades, pero no se ha dado con los responsables/X: @michangoonga

Gobierno municipal condena los hechos

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde morenista César Prieto Gallardo, emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente” el atentado y expresa condolencias a las familias de las víctimas.

“El Gobierno Municipal de Salamanca expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad”, se lee en el comunicado.

Alcalde reconoce crisis de inseguridad

Por su parte, Prieto Gallardo reconoció la grave inseguridad y descomposición social que se vive en Salamanca y en todo el estado de Guanajuato.

“Salamanca es una ciudad que le ha dado mucho a nuestro país. Tenemos una refinería y somos palanca del desarrollo, y hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”, declaró en un video.

El alcalde también hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que se atienda con urgencia la crisis de seguridad que afecta a miles de habitantes del estado.