Yoshi aparece en el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy La Película y anuncian su estreno

La película trae una gran sorpresa para los fanáticos de Nintendo: Yoshi aparece para unirse a la aventura espacial que llegará a los cines en primavera de 2026

Laura Reyes Medrano
26 de Enero de 2026

Nintendo e Illumination lanzaron un nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película, donde finalmente se confirma la aparición de Yoshi, uno de los personajes más queridos de la saga. Además, se anunció la fecha oficial de estreno, lo que aumentó la expectativa entre los fans de Mario alrededor del mundo.

¿Yoshi aparecerá en Super Mario Galaxy: La Película?

El avance muestra por primera vez a Yoshi dentro de la historia, confirmando las sospechas que surgieron tras la escena postcréditos de Super Mario Bros: La Película. El personaje acompañará a Mario y Luigi en una nueva aventura ambientada en distintos escenarios del universo galáctico de la franquicia.

El tráiler también incluye referencias visuales a elementos clásicos de los videojuegos, lo que refuerza la conexión con la saga original y apunta a una historia que expandirá el mundo del Reino Champiñón.

Fecha de estreno y detalles oficiales

De acuerdo con la información revelada, Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en cines el 1 de abril de 2026. La cinta es una producción conjunta entre Nintendo e Illumination, el mismo equipo detrás del éxito de 2023.

El elenco de voces principales se mantiene, con el regreso de Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Peach y Jack Black como Bowser.

 

