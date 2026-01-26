¿Super Bowl amañado? La curiosa imagen de la NFL que 'adelantó' a los finalistas de este año

La confirmación de los protagonistas del Super Bowl LX, Seattle Seahawks y New England Patriots, ha desatado una tormenta en las redes sociales gracias a una imagen promocional difundida por la NFL al inicio de la temporada regular, que parece haber vaticinado con exactitud el enfrentamiento por el trofeo Vince Lombardi.

Lo que comenzó como una pieza de marketing convencional se ha transformado en el principal argumento de quienes sostienen que la liga opera bajo un guion predeterminado.

En la ilustración digital, publicada el 4 de septiembre de 2025, se muestra una compilación de 32 jugadores de espaldas (uno por equipo) caminado hacia el Levi’s Stadium, recinto en el que disputará el SB el próximo 8 de febrero

Increíblemente, los dos atletas más adelantados coinciden con las escuadras que acaban de coronarse en sus respectivas conferencias: Sam Darnold por los Seahawks y Drake Maye por los Patriots.

Sam Darnold en la Final de la NFC | AP

Explotaron las redes

Para los seguidores más escépticos, esta coincidencia no es producto de la casualidad, sino una ‘prueba’ de que el destino del torneo estaba sellado desde antes de la primera patada de despeje.

Esta situación ha generado una división entre quienes creen firmemente en el mérito deportivo y aquellos que cuestionan la integridad de los resultados en el emparrillado.

32 teams with February dreams. We’re so back. pic.twitter.com/3myEdLhOG8 — NFL (@NFL) September 4, 2025

¿Habrá revancha en el Super Bowl?

Más allá de las especulaciones que circulan gracias al posteo, el partido en sí mismo es muy atractivo debido a que se repetirá la edición del Super Bowl XLIX, donde los Pats se llevaron la victoria.

Aquel partido es recordado por la interceptación de Malcolm Butler en los instantes finales del partido cuando Seahawks se encontraba a solo dos yardas de la zona de anotación y amenazaba con remontar.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD