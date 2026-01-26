Millonada: Tom Brady presenció la victoria de los Patriotas con un reloj de 653 mil de dólares

La gran final de la Conferencia Americana de la NFL dejó grandes momentos entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Broncos de Denver. Pese al gran duelo entre dos históricas franquicias, uno de los momentos que más llamó la atención fue fuera del campo, pues en sus redes sociales, Tom Brady presumió el gran accesorio que lo acompañó al juego.

Brady y Jerry Jones | AP

¿Qué llevó Brady al juego?

El histórico mariscal del equipo de los patriotas, apareció en la transmisión del evento con un reloj de la marca Patek Philippe Aquanaut, el modelo está valorado actualmente en casi 653 millones de dólares, es decir, poco más de 12,000,000 pesos mexicanos.

A través de sus redes sociales, el histórico mariscal de campo de Nueva Inglaterra compartió una foto donde se aprecia portando su fino reloj, acompañado de la leyenda: “Un gran juego requiere un gran reloj”.

CAPTURA DE PANTALLA

Teniendo en cuenta el valor de la carrera de Brady no es sorpresa de nadie que porte tan única y sofisticada pieza de colección, sin embargo, la situación no pasó desapercibida por los seguidores.

CAPTURA DE PANTALLA

La leyenda de Brady en la NFL

El mariscal de campo originario de San Mateo, California, debutó con el equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra el 31 de julio de 2000 y fue en su segundo año cuando consiguió su primer Super Bowl.

A partir de ese momento, Brady se convirtió en una leyenda absoluta, consiguiendo siete victorias del super domingo, obteniendo seis de ellas con el equipo de Nueva inglaterra y una más en su breve y última etapa con los Bucaneros de Tampa Bay.

En su palmarés, además de sumar sus siete anillos en 10 apariciones del Super Bowl, Brady logró ser MVP en cinco de esos juegos, además de múltiples MVP 'S de temporada regular y con récord de yardas de pase.