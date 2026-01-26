VIDEO: Acusan a Sydney Sweeney de vandalizar el icónico letrero de Hollywood

La famosa actriz estadounidense Sydney Sweeney (28 años) está metida en la polémica, luego de que se hiciera público un video en el que se le ve trepando y colocando sostenes en las icónicas letras de Hollywood, en Los Ángeles, hecho que podría derivar en cargos por vandalismo.

Sostenes en el letrero de Hollywood desatan polémica

Hace unos días, las letras blancas de Hollywood, uno de los símbolos más reconocidos del cine y la industria del entretenimiento en Estados Unidos, aparecieron cubiertas con brasieres, lo que generó sorpresa y desconcierto entre visitantes y autoridades, ya que no se entendía cómo esas prendas habían llegado hasta ahí.

Sydney 'decoró' las letras de Hollywood con sus prendas íntimas/X: @jadedkayla

El video que involucra a Sydney Sweeney

Sin embargo, ahora salió a la luz un video difundido por el portal TMZ, en el que se observa a Sydney Sweeney, acompañada de otras personas, trepando las letras de Hollywood y colocando una cadena de sostenes, que aparentemente serían de su propiedad.

La acción, según el reporte, formaría parte de una estrategia de marketing relacionada con el lanzamiento de la marca de lencería de la actriz, proyecto que cuenta con una inversión del millonario Jeff Bezos, fundador y dueño de Amazon.

Todo se trató de una estrategia de marketing por el lanzamiento de su línea de lencería/IG: @sydney_sweeney

¿Podría enfrentar cargos por vandalismo?

De acuerdo con TMZ, aunque Sydney Sweeney sí contaba con permiso de las autoridades para filmar en las inmediaciones del letrero de Hollywood, no tenía autorización para intervenirlo o cubrirlo con ropa íntima, por lo que podría enfrentar cargos por vandalismo, dependiendo de la determinación de las autoridades locales.

¿Quién es Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney es una actriz y productora estadounidense, considerada una de las figuras más destacadas de su generación en Hollywood.

Actualmente protagoniza el thriller psicológico La asistenta (The Housemaid), basado en el libro de Freida McFadden, cinta que se ha convertido en un fenómeno de taquilla desde su estreno a finales de diciembre de 2025.

La actriz podría enfrentar problemas con la autoridad por actos de vandalismo/Pixabay

No obstante, su papel de Cassie Howard en Euphoria sigue siendo uno de los más icónicos de su carrera. Además, cuenta con dos nominaciones al Emmy por sus actuaciones en Euphoria y The White Lotus.

En 2025 fue nombrada la segunda mujer más hermosa del mundo, y hoy es considerada un ícono de estilo y una de las personas más influyentes de la industria del entretenimiento.