Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¿Ayuda divina? La racha que une a los Papas con el éxito de los Seahawks

Seattle Seahawks llegan al Super Bowl LX | AP
Fernando Villalobos Hernández 22:15 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La llegada de un nuevo papa al Vaticano siempre son buenas noticias para los Seattle Seahawks

No es solo estrategia, defensa o el talento de sus mariscales de campo. En la ciudad de Seattle, una creencia ha pasado de ser una broma en redes sociales a una estadística que roza lo sobrenatural: la innegable conexión entre la elección de un nuevo Pontífice y el éxito de los Seahawks en la NFL.

Seahawks vuelve al Super Bowl | AP

Con la reciente clasificación de los Seattle Seahawks al Super Bowl LX, el mundo del deporte ha vuelto a poner la mirada en el Vaticano. La historia no miente: en los últimos 21 años, cada vez que la Iglesia Católica nombra a un nuevo Papa, los "Halcones Marinos" aterrizan en el partido más importante del año.

La cronología de la "Bendición"

La coincidencia comenzó en 2005, tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Con la elección de Benedicto XVI, los Seahawks lograron llegar al primer Super Bowl de su historia (XL). Aunque cayeron ante Pittsburgh, el patrón quedó establecido.

Ocho años después, en 2013, la renuncia de Benedicto dio paso al Papa Francisco. Ese mismo año, Seattle no solo llegó al Super Bowl XLVIII, sino que aplastó a los Denver Broncos para levantar su primer trofeo Vince Lombardi.

Ahora, tras la elección del Papa León XIV en abril de 2025, la "profecía" se ha cumplido por tercera vez consecutiva. Seattle ha dominado la Conferencia Nacional y ya tiene su boleto sellado para el enfrentamiento de este 8 de febrero en Santa Clara, California.

Papa León XIV | AP

Los datos detrás del mito

Este fenómeno no solo se basa en la fe; los números que acompañan estas temporadas son asombrosamente similares:

  • Dominio Total: En los tres años papales (2005, 2013, 2025), Seattle terminó como el sembrado número 1 de la NFC.

  • Fortaleza en Casa: En todas estas ocasiones, el equipo mantuvo un récord casi perfecto jugando en el Lumen Field.

  • Defensa Élite: La identidad del equipo en estos años se ha centrado en tener la defensa menos castigada de la liga.

Mientras que los analistas deportivos prefieren enfocarse en el esquema táctico y el rendimiento físico, los aficionados en Washington ya han adoptado al Papa León XIV como un amuleto de la suerte. Para los más escépticos, es una anomalía estadística fascinante; para los fieles del "12th Man", es la señal definitiva de que el segundo anillo está en camino.

El próximo domingo 8 de febrero, los Seahawks buscarán demostrar que, más allá de las coincidencias religiosas, tienen el fútbol necesario para volver a la cima del mundo.

Casco de los Seahawks | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026