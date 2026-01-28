¿Ayuda divina? La racha que une a los Papas con el éxito de los Seahawks

No es solo estrategia, defensa o el talento de sus mariscales de campo. En la ciudad de Seattle, una creencia ha pasado de ser una broma en redes sociales a una estadística que roza lo sobrenatural: la innegable conexión entre la elección de un nuevo Pontífice y el éxito de los Seahawks en la NFL.

Seahawks vuelve al Super Bowl | AP

Con la reciente clasificación de los Seattle Seahawks al Super Bowl LX, el mundo del deporte ha vuelto a poner la mirada en el Vaticano. La historia no miente: en los últimos 21 años, cada vez que la Iglesia Católica nombra a un nuevo Papa, los "Halcones Marinos" aterrizan en el partido más importante del año.

La cronología de la "Bendición"

La coincidencia comenzó en 2005, tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Con la elección de Benedicto XVI, los Seahawks lograron llegar al primer Super Bowl de su historia (XL). Aunque cayeron ante Pittsburgh, el patrón quedó establecido.

Ocho años después, en 2013, la renuncia de Benedicto dio paso al Papa Francisco. Ese mismo año, Seattle no solo llegó al Super Bowl XLVIII, sino que aplastó a los Denver Broncos para levantar su primer trofeo Vince Lombardi.

Ahora, tras la elección del Papa León XIV en abril de 2025, la "profecía" se ha cumplido por tercera vez consecutiva. Seattle ha dominado la Conferencia Nacional y ya tiene su boleto sellado para el enfrentamiento de este 8 de febrero en Santa Clara, California.

Papa León XIV | AP

Los datos detrás del mito

Este fenómeno no solo se basa en la fe; los números que acompañan estas temporadas son asombrosamente similares:

Dominio Total: En los tres años papales (2005, 2013, 2025), Seattle terminó como el sembrado número 1 de la NFC.

Fortaleza en Casa: En todas estas ocasiones, el equipo mantuvo un récord casi perfecto jugando en el Lumen Field.

Defensa Élite: La identidad del equipo en estos años se ha centrado en tener la defensa menos castigada de la liga.

Mientras que los analistas deportivos prefieren enfocarse en el esquema táctico y el rendimiento físico, los aficionados en Washington ya han adoptado al Papa León XIV como un amuleto de la suerte. Para los más escépticos, es una anomalía estadística fascinante; para los fieles del "12th Man", es la señal definitiva de que el segundo anillo está en camino.

El próximo domingo 8 de febrero, los Seahawks buscarán demostrar que, más allá de las coincidencias religiosas, tienen el fútbol necesario para volver a la cima del mundo.