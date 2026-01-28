Bad Bunny en el Super Bowl: ¿cuánto cobrará por el show de medio tiempo?

A solo unas semanas del Super Bowl LX, una de las grandes preguntas que ronda entre fans, medios y hasta haters es: ¿cuánto va a cobrar Bad Bunny por cantar en el show de medio tiempo? La respuesta sorprende: ni un solo dólar. Sí, así como lo lees.

El conejo malo no cobrará nada por subirse al escenario del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero de 2026. Y no es que no le quieran pagar... es que nadie que se presenta en el medio tiempo lo hace por dinero. Ni Beyoncé, ni Katy Perry, ni Shakira, ni The Weeknd, ni Bruno Mars. Todos lo han hecho gratis.

Bad Bunny irá a tirar más fotos en el Super Bowl / Especial

¿Por qué nadie cobra en el Super Bowl?

Porque el Super Bowl es la vitrina más vista del planeta. Según Nielsen, la edición pasada rompió récords con un promedio de 127.7 millones de espectadores por minuto. Para cualquier artista, ese nivel de exposición es mejor que cualquier cheque.

La misma fórmula funcionó para Kendrick Lamar, quien aumentó 175% sus reproducciones en Spotify solo en Estados Unidos tras su presentación. Rihanna aprovechó su momento en el 2023 para retocarse con su propia línea de maquillaje (Fenty) y, de paso, anunciar su embarazo en vivo.

Así que sí, la paga no es en billetes, sino en fama, branding y streaming.

El próximo 8 de febrero, el Conejo Malo será el show de medio tiempo / Especial

¿Y quién paga el show entonces?

Aunque no les pagan, los artistas tampoco salen tan baratos. Los shows del medio tiempo del Super Bowl corren por cuenta de los propios artistas y del patrocinador oficial (este año: Apple Music).

Por ejemplo: El espectáculo de Shakira y JLo costó alrededor de 13 millones de dólares, según Esquire.

The Weeknd metió de su bolsa más de 7 millones de dólares en su presentación de 2021, de acuerdo con Sports Illustrated.

Los artistas no cobran por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl / Especial

Aún no se sabe qué canciones presentará Bad Bunny ni si seguirá el formato de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, pero muchos especulan si aprovechará el momento para hacer alguna crítica política, como ya ha hecho en el pasado contra Donald Trump y las políticas migratorias de Estados Unidos.

Lo que sí es seguro es que será uno de los shows más esperados y comentados del año... y eso, para muchos, vale más que un cheque.