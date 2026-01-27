Paso a paso para pedirle a ChatGPT una imagen según tu trato con la IA

En los últimos días, una nueva tendencia digital ha llamado la atención de usuarios en redes sociales: pedirle a ChatGPT que genere una imagen que represente cómo es tratado por la persona que interactúa con él. La dinámica ha despertado curiosidad por la forma en que la inteligencia artificial interpreta el tono, el lenguaje y el estilo de las conversaciones.

La función se basa en la capacidad de ChatGPT para crear imágenes a partir de instrucciones escritas, conocidas como prompts. En este caso, el usuario solicita una ilustración que refleje la manera en que se dirige a la herramienta, ya sea de forma amable, respetuosa, neutral o más exigente.

Usuarios han comenzado a pedirle a ChatGPT imágenes que representen la forma en que interactúan con la inteligencia artificial./ RS

Para realizar la solicitud, no es necesario un conocimiento técnico avanzado. Basta con escribir un mensaje claro y directo, en el que se le pida a ChatGPT que genere una imagen tomando en cuenta el trato que recibe durante la conversación.

El resultado suele ser una representación visual simbólica, no literal, que puede mostrar ambientes amigables, escenas relajadas o imágenes más frías, dependiendo del tipo de interacción previa. Estas ilustraciones han sido compartidas ampliamente en plataformas como X, Instagram y TikTok.

La tendencia se basa en prompts que permiten a ChatGPT generar ilustraciones a partir del tono y estilo del lenguaje del usuario./ RS

¿Cómo pedirle a ChatGPT una imagen sobre cómo lo tratas?

El proceso es sencillo. Primero, el usuario debe escribir un prompt específico, por ejemplo: pedir una imagen que muestre cómo se siente ChatGPT según la forma en que ha sido tratado durante la conversación. Entre más claro sea el mensaje, mejores serán los resultados.

También es posible añadir detalles adicionales, como el estilo de la imagen, los colores o el ambiente que se desea. ChatGPT interpreta estas indicaciones y genera una imagen acorde a la descripción proporcionada.

Las imágenes creadas por ChatGPT son interpretaciones visuales simbólicas y no representan emociones reales de la IA./ RS

Es importante entender que la imagen no representa emociones reales, sino una interpretación visual basada en patrones de lenguaje, ya que la inteligencia artificial no tiene sentimientos ni conciencia propia.