Futbol

¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame

Torrent en partido ante Xolos l IMAGO7
Ricardo Olivares 00:45 - 01 febrero 2026
Domènec Torrent confirmó que se trabaja en el sustituto

Luego de la salida de Germán Berterame de Rayados, el técnico español, Domènec Torrent, reconoció que buscarán el reemplazo del naturalizado mexicano, situación en la que ya trabaja la directiva.

“Sí, lo pedí. La directiva está trabajando en ello. El problema es que la salida de Germán se dio cuando ya quedaba muy poco para cerrar el mercado. Desde que supimos que la oferta del Inter era seria y que Germán quería explorar nuevos horizontes, el club comenzó a trabajar. Esperemos que en un par de días podamos cerrar a un jugador que nos ayude", declaró Torrent

DT de Rayados en partido ante Xolos l IMAGO7

¿Hay nombres para reemplazar?

Torrent también habló sobre si Rayados puede encontrar la pieza que dejó Berterame en el futbol mexicano, que dicho sea de paso ya debutó con su nuevo equipo el Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

“Hay jugadores que pueden sustituir a Germán, quizá no con las mismas cualidades, pero que conocen el futbol mexicano, y eso es una ventaja. El club está trabajando en varias opciones. No dependemos solo de nosotros en las negociaciones". dijo el entrenador-.

"Queríamos ganar hoy, estuvimos cerca, pero no lo logramos. No quiero hablar de merecimientos, no ganas, es porque algo hiciste mal", mencionó con lo sucedido ante los Xolos que sacaron un punto de Monterrey.

Berterame en partido ante Mazatlán l IMAGO7

¿Qué dijo sobre la defensa?

El español aclaró también el punto defensivo de Rayados en la temporada actual que otra vez mostró algunas fallas a la hora de defender durante el juego ante los Xolos e Tijuana de la Jornada 4.

“No, para nada. Hoy fueron dos acciones a balón parado, un penal y un córner. Me preocuparía si nos generaran diez ocasiones claras y el portero nos salvara constantemente, pero no es el caso.

"Lo que sí debemos ajustar son estos detalles, porque en una liguilla te penalizan mucho. El equipo está defendiendo bien, pero los errores a balón parado y en saques de banda son evitables", catapultó en DT de Rayados.

