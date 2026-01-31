Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa

Aldahir Valenzuela, canterano de Rayados, festeja con Jordi Cortizo y Germán Berterame 1| MEXPSORT
Esteban Gutiérrez 14:57 - 31 enero 2026
El club regiomontano cederá al juvenil de 18 años al futbol de Escocia

Monterrey ha concretado la transferencia de otro de sus canteranos al futbol europeo, sumando una nueva baja de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El protagonista de esta nueva exportación es el joven delantero Francisco Aldahir Valenzuela, quien se unirá al Dundee de la liga escocesa a préstamo, según información del periodista Yeudiel Pacheco.

Aldahir Valenzuela, canterano de Rayados, en un partido de la Liga MX | IMAGO7
Valenzuela, de 18 años, ha tenido actividad durante el presente año con la categoría Sub-21 de Rayados, acumulando 186 minutos de juego en tres partidos del Clausura 2026. Además, ya debutó con el primer equipo e incluso participó en la Concacaf Champions Cup de 2025

La relación entre ambos clubes no es nueva. En noviembre de 2024, el Monterrey y el Dundee FC firmaron un convenio de colaboración. Dicho acuerdo ha facilitado el paso de varios jugadores de la cantera regiomontana al fútbol del Viejo Continente.

En los últimos dos años, futbolistas como César Garza (actualmente en Pumas) y Víctor López han hecho la transición desde las fuerzas básicas de Monterrey para vivir su primera experiencia profesional en Europa gracias a esta alianza.

Aldahir Valenzuela, canterano de Rayados, festeja con Germán Berterame | IMAGO7
¿Quién es Aldahir Valenzuela?

Nacido en Tijuana en 2007, Aldhair Valenzuela es un prometedor delantero que ha formado parte del Monterrey desde 2021.

A sus 14 años se integró a la institución, pasando por las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-21 y Sub-23.

Su debut en la Primera División se produjo en el Clausura 2025 bajo la dirección técnica del argentino Martín Demichelis, disputando un total de 45 minutos.

