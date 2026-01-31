FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona

Pedro Caixinha continúa reforzando el proyecto de los Bravos de Juárez con incorporaciones de perfil internacional. Este sábado, el especialista en transferencias Fabrizio Romano informó que el club fronterizo cerró la llegada de Ramón Rodríguez Jiménez, más conocido como Monchu, mediante un préstamo con opción de compra procedente del Aris Salónica de Grecia.

El mediocampista español, de 26 años, suma así su primera experiencia en el futbol mexicano, en una apuesta que apunta a fortalecer el medio campo del conjunto fronterizo. La directiva confía en que su bagaje europeo aporte equilibrio, visión y liderazgo a una plantilla que busca dar un salto competitivo bajo la dirección de Caixinha.

FC Juárez busca reforzarse con un canterano del Barcelona | IG: @monchurodriguez

Monchu se formó en la cantera del Mallorca antes de dar el salto a La Masía, donde completó su desarrollo futbolístico y alcanzó el primer equipo del Barcelona. Su formación en uno de los centros más reconocidos del mundo marcó su perfil técnico y su entendimiento del juego asociativo.

Tras su etapa en el club catalán, construyó una carrera sólida en el futbol español con Girona, Real Valladolid y Granada, siendo pieza importante en dos ascensos con el conjunto pucelano. En 2024, decidió salir del país para incorporarse al Aris Salónica, donde rápidamente se convirtió en un referente.

FC Juárez busca reforzarse con un canterano del Barcelona | IG: @monchurodriguez

En la actual temporada de la Superliga griega, Monchu portó el gafete de capitán en cinco partidos, además de registrar un gol y una asistencia, cifras que reflejan su influencia tanto en lo futbolístico como en lo anímico dentro del vestidor.

También tuvo participación constante en la Copa de Grecia, torneo en el que su equipo avanzó hasta los cuartos de final antes de quedar eliminado. Su regularidad lo mantuvo como uno de los jugadores más confiables del Aris durante la campaña.

FC Juárez busca reforzarse con un canterano del Barcelona |Realvalladolid

Ahora, el mediocampista asume un nuevo desafío en la Liga MX bajo la tutela de Pedro Caixinha, técnico con amplia experiencia internacional y que ha sido clave en la confección del actual plantel de Juárez.