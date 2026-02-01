Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿El peor fichaje de América? Estos son los números de Maximin en México

Allan Saint-Maximin se va de América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:31 - 31 enero 2026
Allan Saint-Maximin se va de Coapa con números que no son dignos para un 'refuerzo bomba' del América

La travesía de Allan Saint-Maximin por el futbol mexicano ha llegado a su fin de la manera más amarga posible. El atacante francés, que aterrizó en Coapa con el cartel de estrella internacional, abandona las filas del América dejando una sensación de vacío deportivo y un trasfondo personal delicado tras denunciar problemas de racismo sufridos por su familia en el país.

Saint Maximin es baja con América por problemas de racismo | IMAGO7

A continuación, analizamos la fría estadística y el fugaz impacto de un jugador que prometía épica y terminó en decepción.

DEBUT DE ENSUEÑO

El romance entre la afición azulcrema y el francés nació de forma instantánea durante la Jornada 6 del Apertura 2025 ante Atlas. Entrando desde el banquillo con el marcador en contra, Saint-Maximin revolucionó el encuentro al marcar un gol en sus primeros minutos, liderar la remontada y sellar la victoria con un festejo elusivo que ilusionó a todo el entorno americanista.

Sin embargo, aquel debut de ensueño resultó ser un simple espejismo. El brillo del galo se apagó tan rápido como encendió, perdiendo protagonismo y peso en el ataque conforme avanzaba el torneo, dejando aquel partido contra los rojinegros como el único recuerdo rescatable de una etapa que terminó en decepción.

Saint-Maximin celebrando su primer gol con América | IMAGO7

Tan solo 3 goles y 2 asistencias es el registro de Saint-Maximin en América. El francés dio destellos de calidad en los 16 partidos que jugó con la camiseta de las Águilas, pero esa 'bomba' que parecía haber llegado a Coapa, nunca explotó.

Más allá de las razones extra cancha que precipitaron su salida en busca del bienestar familiar, el rendimiento deportivo quedó muy por debajo de las expectativas económicas y mediáticas que rodearon su fichaje.

¿DE LOS PEORES FICHAJES?

La discusión sobre su paso por Coapa ya es tendencia: ¿Entra Saint-Maximin en la lista de los peores fichajes del club?

Si bien el tema del racismo es una cuestión grave que el jugador vivió y es un motivo principal para su salida, en lo estrictamente futbolístico el francés se marcha "sin pena ni gloria". El contraste entre las altas expectativas y el pobre aporte de apenas cinco participaciones directas en gol lo colocan directamente entre las peores contrataciones en la historia reciente de la institución.

Allan Saint-Maximin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin, este Clausura 26 | IMAGO 7

El América cierra así un capítulo costoso y accidentado, mientras el jugador busca recuperar la paz y su nivel futbolístico lejos del nido.

