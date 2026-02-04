Obed Vargas sobre su llegada al Atlético de Madrid: "Es un sueño hecho realidad"

Obed Vargas, una de las nuevas incorporaciones del Atlético de Madrid, expresó su inmensa alegría por cumplir un sueño de infancia al unirse al equipo colchonero. El centrocampista mexicano compartió sus primeras impresiones con los medios oficiales del club antes de su presentación oficial.

Obed Vargas, nuevo jugador mexicano en el Atlético de Madrid | @Atleti

¿Qué dijo Obed Vargas sobre su llegada al Atlético de Madrid?

“Venir al Atlético de Madrid, para mí, es un sueño hecho realidad. Creo que la gente del club sabe el amor que yo le tengo; solo me imagino cosas increíbles. Un sueño, la verdad”, declaró el joven de 20 años, quien ha firmado un contrato por lo que resta de temporada y cuatro más.

Vargas relató su particular conexión con el club, forjada a pesar de la distancia y las dificultades. “Nací en Alaska, de padres mexicanos. Durante mi carrera he tenido varios obstáculos para llegar al profesionalismo, y creo que me identifico con lo que es el Atlético: coraje y corazón, nunca dejar de creer, nunca dejar de luchar”, explicó. “Eso ha sido lo que me ha llevado a estar donde estoy y desde niño me hice aficionado”.

Al definirse como jugador, el mediocampista destacó su compromiso y polivalencia. “Soy un jugador que entrega todo por el equipo, disciplinado. Siempre pongo al equipo primero y hago lo que me pide el míster”, afirmó. “Creo que puedo aportar mucho en la fase ofensiva y defensiva. Soy, como se dice en inglés, ‘box to box’ y eso es lo que intento aportar”.

Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid | @Atleti

Uno de los aspectos más emocionantes para Vargas es la oportunidad de compartir vestuario con su ídolo de la niñez, Antoine Griezmann. “No creo que él sepa qué significa para mí. Ha sido una persona que me ha inspirado mucho por lo que representa para el Atlético y lo que ha hecho acá. Es otro sueño también compartir con él y aprender mucho de él, y también de todos mis compañeros”, comentó con ilusión.

El amor de Obed Vargas por Atlético de Madrid

El vínculo de Vargas con el Atlético se remonta a una visita a Madrid cuando era niño, una experiencia que lo marcó profundamente. “Fue en el Vicente Calderón. Vine cuando era chiquito, creo que con nueve años, a un partido de Champions contra el PSV. No me acuerdo ni del resultado, sólo me acuerdo de la gente, el ambiente, el ruido, la afición que exigía que su equipo fuera al frente”, recordó. “Desde ese momento me hice aficionado por el sentimiento, por la pasión que había en el estadio y los colores del Atlético”.