Marcha de trabajadores del Metro CDMX: ¿A qué hora es, ruta y qué exigen?

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunciaron una marcha en la Ciudad de México para exigir atención a diversas demandas laborales y operativas. La movilización fue convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, lo que ha generado expectativa entre usuarios ante posibles afectaciones a la movilidad en la capital.

Se esperan retrasos en los viajes del Metro este día debido a la marcha de trabajadores/Pixabay

Movilización convocada por el sindicato del Metro

De acuerdo con el anuncio oficial, la protesta busca hacer visibles las demandas de los trabajadores, quienes señalan una falta de respuesta por parte de las autoridades capitalinas. Entre los principales puntos se encuentra la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal y destinar mayores recursos al mantenimiento de la red del Metro.

Hora y punto de inicio de la marcha

La marcha de trabajadores del Metro está programada para hoy miércoles 4 de febrero, con inicio a las 15:30 horas. El punto de partida será la estación Balderas de la Línea 3, desde donde los manifestantes avanzarán por vialidades cercanas para exponer sus exigencias.

Este es el comunicado que lanzó el Sindicato para dar a conocer su movilización/X: @LupitaJuarezH

Posibles afectaciones al servicio y a la vialidad

Autoridades y representantes sindicales advirtieron que la movilización podría generar retrasos en el servicio del Metro, principalmente en las estaciones cercanas a la ruta de la marcha. Además, se prevé un incremento en la carga vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

¿Qué exigen los trabajadores del Metro?

Entre las principales exigencias se encuentran la asignación de recursos suficientes para el mantenimiento del sistema, así como mejoras en seguridad laboral, equipo de trabajo y condiciones operativas. Los trabajadores señalan que estas acciones son necesarias para garantizar un servicio seguro y eficiente tanto para el personal como para los millones de usuarios que utilizan el Metro diariamente.

Los trabajadores se quejan, entre otras cosas, de las condiciones en las que están las instalaciones/Pixabay

Advertencia por posibles afectaciones en otros sistemas